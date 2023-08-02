Магнитные бури в августе 2023: календарь неблагоприятных дней

Метеочувствительные люди иногда сами не знают о своей особенности, но регулярно от них страдают. В августе 2023 года Земля и все ее жители также столкнутся с магнитными бурями, хотя месяц может считаться относительно спокойным.

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«Рамблер» рассказывает, в какие дни августа 2023 пройдут магнитные бури и как к ним подготовиться.

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Календарь магнитных бурь

• 1-2 августа: умеренный фон, магнитные атаки силой до двух баллов

• 2-4 августа: магнитные бури до трех баллов

• 4-13 августа: умеренный фон, геомагнитные атаки силой до двух баллов

• 13-14 августа: затяжной магнитный шторм уровня G1

• 15 августа: еще одно возмущение геомагнитного фона

• 18-29 августа: спокойный фон с геомагнитными ударами до одного балла

• 29-30 августа: геомагнитные атаки силой три балла

• 31 августа: геомагнитные атаки силой до двух баллов

Чем опасны магнитные бури для метеочувствительных людей

Наибольшую опасность магнитные бури представляют для людей, которые не понаслышке знают, что такое метеочувствительность. В этот период значительно меняется магнитное поле Земли, а вместе с ним атмосферное давление, температура и влажности. Изменения этих показателей в свою очередь могут стать причиной усиления болей в суставах, возникновения головные боли, повышенной утомляемости, раздражительности и других неприятных ощущений. У некоторых изменения затрагивают и эмоциональную сферу, повышается тревога, усиливается депрессия, если она была.

Тем не менее не все признают связь между самочувствием и магнитными бурями. Здесь все можно объяснить индивидуальными особенностями организма. Не все оказываются чувствительными к вспышкам на Солнце, которые провоцируют возмущение геомагнитного поля Земли.

Как пережить магнитную бурю метеочувствительному человеку

Поддерживайте здоровый образ жизни. Занимайтесь физическими упражнениями, причем не эпизодически, а регулярно, придерживайтесь принципов правильного питания, следите за режимом и вовремя ложитесь спать, чтобы достаточно выспаться. Эти меры укрепляют иммунитет и в целом повышают устойчивость к стрессу. Избегайте стресса. Старайтесь минимизировать факторы, которые вызывают у вас стресс. Включите в свою повседневную рутину такие практики, как медитация или йога, чтобы снизить уровень стресса и улучшить ваше эмоциональное состояние. Следите за прогнозом погоды. Кто предупрежден, тот вооружен. Если вы будете знать прогноз, то сможете заранее подготовиться и, например, не планировать тяжелых дел на этот день, зная, что чувствовать себя будете неважно. Используйте методы облегчения симптомов. Если вы испытываете боли или дискомфорт во время магнитной бури, попробуйте использовать методы облегчения симптомов, такие как применение тепла или холода на больные места, массаж, растяжка или применение лекарственных препаратов, если это рекомендовано вашим врачом. Обратитесь к врачу. Если ваши симптомы становятся непереносимыми или значительно влияют на вашу жизнь, обратитесь к врачу для получения консультации и лечения. Поддерживайте позитивный настрой. Сохраняйте оптимистичное отношение и не зацикливайтесь на своих симптомах. Позитивные мысли и поддержка со стороны близких могут помочь вам пережить магнитную бурю с меньшим дискомфортом.