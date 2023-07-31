Упражнения, снижающие давление

Крупномасштабное исследование определило два наиболее эффективных упражнения для снижения артериального давления. Приседания у стены и планка позволят задействовать мышцы без движения и контролировать состояние. Метаанализ 270 экспериментов с участием более 15 тыс. человек позволил учёным сделать этот вывод.

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Изометрические упражнения являются наиболее эффективным способом снижения как систолического, так и диастолического артериального давления.

Во время выполнения статической тренировки мышцы сокращаются, но суставы остаются неподвижными, обеспечивая стабильность тела. Одним из главным преимуществ упражнений является возможность выполнения как с отягощением, так и с собственным весом.