7 научно доказанных способов прокачать память

Рассеянность, невозможность сконцентрироваться, плохая память — это частые проблемы людей в возрасте. Оказывается, можно улучшить память с помощью научно доказанных методов.

1. Будьте активны и любознательны

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Центр памяти в мозге - гиппокамп. Исследования показали, что гиппокамп способен образовывать новые клетки даже в весьма преклонном возрасте. Но при условии, что человек ведет активный образ жизни: думает, читает, двигается, занимается посильной работой. Да, активность нейронов падает после 50 лет. Но стареют все люди с очень разной скоростью. Ученые не впадают в старческий маразм и гораздо реже страдают провалами памяти, поскольку заняты интенсивной мыслительной деятельностью. Актер Зельдин в 100 лет выступал на сцене, и его памяти могли позавидовать многие молодые коллеги.

Есть такое понятие «нейропластичность мозга». Наш мозг образует новые нейронные связи, когда мы изучаем что-то новое, испытываем яркие эмоции, стараемся что-то запомнить. Таким образом, нейроны мозга постоянно прокладывают новые пути-дороги. И чем больше таких дорог, чем активнее строительство, тем дольше сохраняются ясный ум и твердая память.

2. Высыпайтесь, несмотря ни на что

Вставать по будильнику не нравится никому. Но порой мы сами сокращаем свой сон: засиживаемся допоздна в интернете или читаем до глубокой ночи. А долговременная память образуется только во сне. Ученые рекомендуют заставлять себя ложиться спать не позднее 22.00 или 23.00. В это время в организме вырабатывается гормон мелатонин, способствующий долгому и глубокому сну.

В Нью-Йоркском университете провели эксперимент: группа студентов после обучения новым навыкам была разделена на две части - одни отправились спать, вторые остались бодрствовать. Оказалось, что у спящих образовалось большее количество связей между нейронами и они лучше сумели применить новые навыки на практике.

Вы ведь помните: в школе и в вузе, чтобы лучше подготовиться к контрольной, нужно было повторить материал перед сном. А после здорового сна даже то, что с трудом заучивалось, вспоминается легко!

3. Занимайтесь на свежем воздухе

Оказывается, очень часто нашему мозгу просто не хватает кислорода. Доказано: хорошая память тесно связана с физической активностью на свежем воздухе. Упражнения и сами по себе насыщают все клетки тела кислородом. А физическая активность в парке или на стадионе делает это еще эффективнее. Даже простые длительные прогулки воздействуют на память и когнитивные способности положительно.

4. Освойте медитацию

Парадоксально, но факт: во время медитации мозг перестает активно обрабатывать информацию, однако эта информация запоминается лучше. Многочисленные исследования показывают, что люди, практикующие разные виды медитации, смогли заметно улучшить свою память. Видимо, медитация — это своеобразная тренировка для мозга, которая делает человека более стрессоустойчивым, внимательным и способным к запоминанию. При этом абсолютно не важно, каким именно видом медитации будет достигнут такой результат.

5. Пейте кофе после обучения

Если вы проходите какие-то курсы, учитесь чему-то новому, то кофе рекомендуется выпить сразу после урока. Но не до. Кофеин способствует долговременному хранению информации, когда она уже получена мозгом.

6. Ешьте ягоды горстями

Ягоды улучшают способности долговременной памяти. Рекордсменом по полезности благодаря своим флавоноидам оказалась черника. Речь идет именно о свежих ягодах, желательно прямо с куста. На втором и третьем месте голубика и клубника.

Исследования проводились в Калифорнии на группе медицинских сестер на пенсии. Выяснилось, что пенсионерки, которые могли себе позволить дважды в неделю лакомиться свежими ягодами, обладали лучшей памятью и могли вспомнить больше образов и деталей при тестировании.

7. Развивайте воображение и ассоциативное мышление

Для того чтобы запомнить определенного человека, его имя или даже многозначный цифровой код, пригодятся забавные ассоциации. Подумайте, что вам напоминает то, что необходимо запомнить, с чем это ассоциируется. Так запомнить будет гораздо проще.