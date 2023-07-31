Как омолодить мозг после 40 лет

Пик активности мозга человека приходится на подростковый период, после чего его еще можно развивать некоторое время. Врачи считают, что после 30 лет он начинает стареть, а после 40 все процессы в нем останавливаются, орган начинает деградировать.

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Однако ученые уверяют, что омолодить мозг можно. Это происходит благодаря нейропластичности — свойству органа восстанавливаться и восполнять утраченные связи. О том, как омолаживать мозг после 40 лет, — в материале “Рамблера”.

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Ученые утверждают, что нейропластичность мозга позволяет нейронам и их связям восстанавливаться. Это происходит, если человек получает новый опыт, причем речь не всегда идет о новых занятиях. Например, можно восстановить старые увлечения, которые были уже давно забыты.

Новые хобби

Для того, чтобы повысить нейропластичность мозга, нужно давать человеку проживать больше нового опыта. Он формирует новые нейронные связи, которые заставляют мозг работать даже после того, как орган начал деградировать. Например, после 40 лет советуют находить новые хобби. Не нужно заниматься вычислением задач по химии или решать уравнения. Достаточно найти новое увлечение. Лучше всего подходят те, где используется логическая взаимосвязь: игра на фортепиано, решение сканвордов и судоку. Если вы давно не рисовали, то такое хобби тоже может формировать новые нейронные связи.

Обращайте внимание на те хобби, которыми вы никогда не занимались. Однако эти увлечения должны приносить удовольствие, не стоит заниматься этим через силу, иначе это не поможет формированию новых нейронных связей.

Спортивные увлечения

Спорт тоже может восстанавливать нейронные связи. Особенно тот, которым вы никогда не занимались. Дело в том, что при занятиях спортом в мозг попадает больше кислорода, а сам человек вынужден координировать свои движения, и это — тоже часть работы мозга. Идеально подойдет командный спорт или тот, где нужна сложная координация, например, теннис или пилатес. Если вы не любите активные виды спорта, то рассмотрите йогу, плавание или растяжку. В этом случае необходимо правильно регулировать дыхание, поэтому в мозг попадает столько же кислорода, сколько при активных физических нагрузках.