Эксперты назвали упражнение для улучшения работы мозга
Всего за три месяца упражнения на велотренажере могут улучшить работу мозга.
Ученые Университета Цукубы заявили, что умеренные физические нагрузки в течение 3 месяцев благоприятно повлияли на когнитивные функции мозга у пожилых людей, передает журнал GeroScience.
Участников исследования разделили на две группы. Одна из них три раза в неделю в течение 3 месяцев выполняла низкоинтенсивные велотренировки, вторая – вела обычный распорядок дня.
В результате выяснилось, что значительное улучшение функций мозга было зафиксировано у участников первой группы. Особо сильно эффект был заметен среди людей в возрасте 68-78 лет.