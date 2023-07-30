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Эксперты назвали упражнение для улучшения работы мозга

Всего за три месяца упражнения на велотренажере могут улучшить работу мозга.

Эксперты назвали упражнение для улучшения работы мозга
© Волгоградская правда

Ученые Университета Цукубы заявили, что умеренные физические нагрузки в течение 3 месяцев благоприятно повлияли на когнитивные функции мозга у пожилых людей, передает журнал GeroScience.

Участников исследования разделили на две группы. Одна из них три раза в неделю в течение 3 месяцев выполняла низкоинтенсивные велотренировки, вторая – вела обычный распорядок дня.

В результате выяснилось, что значительное улучшение функций мозга было зафиксировано у участников первой группы. Особо сильно эффект был заметен среди людей в возрасте 68-78 лет.