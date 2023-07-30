Ученый рассказал, что надо делать сразу после тренировок

Теплые ванны сразу после тренировок помогут подготовить тело к работе и физической активности в жару. Об этом в статье для The Conversation рассказал Энтони Бэйн, профессор кинезиологии в Виндзорском университете.

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Повышение внутренней температуры всего на 3°C может быть опасно даже для молодых здоровых людей. Наиболее уязвимы к жаре пожилые люди, больные диабетом и пациенты с сердечными заболеваниями. Самым практичным методом борьбы с этим считается холодное питье, но лучше подготовить тело, чтобы оно научилось справляться с жарой, заметил Бэйн.

Недавнее исследование показало, что эффективным вариантом для акклиматизации к теплу может стать прием ванны температурой 40°C в течение примерно 40 минут сразу после упражнений средней интенсивности при комнатной температуре. Это действие нужно выполнить три дня подряд. Погружаться в ванну следует как минимум по шею и сразу после тренировки, которая должна быть достаточно интенсивной, чтобы снизить температуру тела за счет сильного потоотделения.

Эффекты акклиматизации в значительной степени сохраняются примерно в течение одной недели после последнего воздействия тепла, но около 75% преимуществ будут потеряны через три недели без «тренировок». Повторная акклиматизация, как правило, проходит легче.