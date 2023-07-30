Кардиолог напомнила об одном из симптомов сердечной недостаточности
Кардиоонколог, заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова сообщила, что отеки ног являются одним из симптомов сердечной недостаточности. Их провоцируют разные патологические изменения, происходящие в сердце и сосудах. Подробности медицинский специалист рассказала в беседе с журналистами RT.
По словам Ольги Козловой, ноги могут отекать из-за острых и хронических заболеваний миокарда, патологий клапанов, изменений коронарных сосудов, нарушений сердечного ритма и болезней перикарда.
«Отеки связаны с сердечной недостаточностью, когда сердечная мышца не в состоянии эффективно сокращаться или дефекты клапанов не дают правильно разделять предсердие и желудочки во время сокращений. Так начинается обратный заброс крови и застой в камерах сердца. Из-за нарушения сердечного ритма отделы сокращаются неритмично, нарушается кровоснабжение остальных органов и тканей, возникает застой крови в венозной системе и начинаются отеки», - пояснила кардиоонколог.
В целом ноги могут отекать и по другим причинам. У ряда пациентов диагностирована хроническая венозная недостаточность на фоне варикозной болезни вен нижних конечностей, острые нарушения венозного кровообращения на фоне тромбоза глубоких вен, патологии почек и печени, а также другие проблемы со здоровьем.
«Отечность в связи с сердечной недостаточностью обычно нарастает снизу вверх по телу. Повышается во второй половине дня, а с утра уплотнение тканей становится меньше. Избавление от отеков ног возможно при эффективном лечении основного заболевания», - добавила Ольга Козлова.