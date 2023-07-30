Кардиолог напомнила об одном из симптомов сердечной недостаточности

«Отеки связаны с сердечной недостаточностью, когда сердечная мышца не в состоянии эффективно сокращаться или дефекты клапанов не дают правильно разделять предсердие и желудочки во время сокращений. Так начинается обратный заброс крови и застой в камерах сердца. Из-за нарушения сердечного ритма отделы сокращаются неритмично, нарушается кровоснабжение остальных органов и тканей, возникает застой крови в венозной системе и начинаются отеки», - пояснила кардиоонколог.