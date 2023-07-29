Пожилым людям нужно есть по стакану ягод в сезон

Пенсионерам важно включать в свой рацион фрукты и ягоды. При этом последние полезнее, как так в них полно антиоксидантов. В сезон без ягод оставаться нельзя, так как зимой они будут и дороже, и уже не такими полезными.

Каким ягодам лучше отдать предпочтение, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

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Самые полезные ягоды

По словам Макиши, ягоды защищают организм от влияния свободных радикалов и замедляют процессы старения. Пенсионерам она рекомендовала есть по стакану в день, особенно в сезон. Так вы без проблем получите суточную норму витамина С. Выбирать лучше ягоды тёмного цвета — фиолетово-чёрной или бордово-красной окраски. В таких плодах больше антоцианов, которые прекрасно поддерживают работу сердца и препятствуют развитию атеросклероза.

Топ-3 самых полезных ягод

По мнению Макиши, самые полезные ягоды для пожилых — чёрная смородина, черника и вишня. Разберёмся, в чём их польза.

Чёрная смородина

Эта ягодка повышает иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С, улучшает состояние кожи, защищает сердце, мозг и глаза. Её можно спокойно есть даже диабетикам из-за низкого гликемического индекса.

Черника

Обычно эту ягоду рекомендуют есть ради зоркого зрения, но этот миф уже давно развеян. Для хоть какой-то пользы глазкам черники нужно съесть более 3 кг за раз. Вряд ли кто-то на такое отважится. Правда, этот миф никак не умаляет пользы черники. Её можно есть при любых болезнях и в любом количестве. Отлично эта ягода подойдёт худеющим.

Вишня

Ещё одна суперполезная ягода, которая в летний сезон доступна всем россиянам. В день её можно съедать по стакану. Правда, диабетикам и людям с нарушениям работы ЖКТ на неё всё-таки лучше не налегать.

Польза фруктов

Макиша рассказала и о пользе фруктов для пожилых. Сливы, яблоки, груши, персики и абрикосы обязательно должны быть в рационе людей старше 60 лет. Благодаря пищевым волокнам в своём составе фрукты — отличная профилактика запоров. Именно эта проблема чаще всего беспокоит пожилых людей в силу объективных физиологических изменений.

«Чем более зрелый фрукт, тем больше в нём пектинов, которые необходимы для поддержания нормального микробиома кишечника и функционирования пищеварительной системы», — объяснила эксперт.

В то же время в вопросе фруктов важна мера, так как в них много сахара. За один приём пищи можно съесть не больше 200–300 граммов, в день — не более полкило.

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