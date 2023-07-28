В каких случаях надо обязательно идти к стоматологу

Многие симптомы в ротовой полости — в том числе и довольно безобидные — требуют немедленного обращения к стоматологу.

При ряде симптомов человеку необходимо незамедлительно обратиться к стоматологу, заявила стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Юлия Новикова.

Одна из наиболее распространенных и серьезных причин похода к данному специалисту — это боли. Они могут быть разного характера и необязательно нестерпимыми, отмечает врач. Например, пациент может жаловаться на боли от сладкого, кислого, боли при касании, наклоне головы и даже при контакте с кожей. Однако данные симптомы могут свидетельствовать о наличии целого ряда заболеваний, подчеркивает Новикова.

Также, по ее словам, тревожным симптомом является отек, изменение цвета кожи и асимметрия лица. Они могут говорит об обострении хронических процессов в организме.

Запах изо рта — галитоз — может быть проявлением крайне неприятных патологий, указывает стоматолог. Также стоит обратить внимание на случаи, когда после пробуждения первый раз бывает сложно открыть рот, либо раздается щелчок при попытке сделать: это может говорить о проблемах с височно-нижнечелюстным суставом.