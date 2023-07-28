Гастроэнтеролог предупредил о последствиях плавания после еды

Купание после еды может навредить здоровью: вызвать изжогу, аритмию, спазм бронхов, заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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Врач предупредил, что бежать в воду сразу после приема пищи не стоит, потому что во время плавания напрягаются мышцы спины и брюшного пресса, а после еды меняется кровенаполнение органов, в большей степени наполняется кишечник, а не мышцы, необходимые для плавания, передает радио Sputnik.

Вялов объяснил, что мышцы будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами, что не очень хорошо.

Кроме того, если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки, которая может сбить дыхание, приведет к так называемым непищеводным проявлениям. Также, по словам врача, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи, человек может и утонуть.

После того как вы поели, нужно обязательно дать организму время на переваривание пищи, советует гастроэнтеролог.