Как быстро протрезветь: советы, которые помогут
Алкогольное опьянение — состояние, которое сложно регулировать в процессе бурного застолья. Оно возникает, когда алкоголь всасывается в кровь. Для того чтобы печень расщепила этанол и вывела его из организма, требуется время. Не существует способов, которые помогут мгновенно протрезветь, однако можно избежать дальнейшего опьянения. «Лента.ру» побеседовала с врачом-наркологом и узнала, как алкоголь влияет на организм, какие лекарственные препараты помогут быстро прийти в себя, а также публикует советы, которые помогут протрезветь в домашних условиях.
Как работает алкогольное опьянение?
«Процесс алкогольного опьянения — это сложный химико-биологический процесс, который включает в себя ряд факторов, влияющих на конечный результат: особенности метаболизма, состояние организма изначально, сопутствующий прием других лекарств, количество спиртного», — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» врач-нарколог, психиатр сети клиник «Семейная» Дарья Ермолаева.
По словам эксперта, состояние опьянения, как правило, сопровождается эмоциональным расслаблением, расширением сосудов, а также притуплением эмоций. «Не стоит забывать, что алкогольное опьянение временно и стадийно, а впоследствии развивается обратный эффект», — предупреждает она.
Дарья Ермолаева, врач-нарколог:
Как правило, в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов
Врач отмечает, что на процесс вытрезвления влияет большое количество факторов. Его сроки индивидуальны и могут занимать от нескольких часов до нескольких дней.
Что может усилить состояние алкогольного опьянения?
- эмоциональное состояние;
- прием других лекарственных препаратов;
- общее физическое состояние, усталость;
- голод;
- особенности метаболизма.
Топ-7 советов, которые помогут быстрее отрезветь от алкоголя
Самый очевидный совет, который поможет быстрее вернуть трезвость, — прекратите употреблять крепкие напитки или умерьте дозы спиртного. Однако если застолье подходит к концу, а состояние опьянения не исчезает, существуют способы, которые помогут быстрее прийти в себя.
Что делать, чтобы протрезветь?
Выпейте воды
Алкоголь — сильный диуретик, то есть мочегонное вещество. Поэтому при употреблении спиртного организм достаточно быстро теряет влагу, что негативно сказывается на общем состоянии: снижается скорость реакции и нарушается координация движений. Дарья Ермолаева советует пить больше жидкости, чтобы эффект опьянения быстрее прошел. Справиться с опьянением поможет любой напиток: обычная вода, чай, сок или компот.
Еще один немаловажный фактор — вода разбавит алкоголь в крови и снизит его концентрацию в организме.
Восстановить водно-солевой баланс лучше всего помогут напитки, содержащие электролиты, — это, например, магний, фосфор, калий и другие химические элементы. По мнению ученых, напитки с электролитами повышают общий уровень энергии.
- фруктовые соки;
- кокосовая вода;
- растительное молоко;
- арбузная вода;
- рассол.
Поешьте
Когда в организм человека поступает пища, всасывание в кровь алкоголя, который находится в желудке, замедляется. Поэтому легкая, но сытная пища может затормозить процесс опьянения и дать печени время, чтобы полноценно расщепить этанол и вывести алкоголь из организма.
Именно поэтому в перерывах между бокалами во время застолья нужно закусывать, а перед тем как принимать спиртное, стоит плотно поесть.
Лучше всего выбрать продукты, которые будут легко усваиваться: подойдет вареная курица или другое нежирное мясо, гречка и другие крупы. Также в пищу можно употребить продукты, богатые витаминами B и C, например, морковь, яйца и цитрусовые.
Во время застолья откажитесь от употребления жирной и тяжелой пищи — она даст слишком сильную нагрузку на печень, которая и так активно работает, чтобы расщепить алкоголь
Примите лекарства
Дарья Ермолаева подчеркивает, что полностью убрать чувство алкогольного опьянения с помощью лекарственных препаратов невозможно.
Специальных препаратов, которые помогут отрезветь, не существует. Тактика лечения при экстренном вытрезвлении аналогична тактике при отравлении.
Однако существуют адсорбенты — препараты, которые способны впитывать и нейтрализовывать токсины, поступающие в организм с алкоголем. Обратите внимание, что адсорбенты не помогут мгновенно протрезветь — если выпить их уже в процессе застолья, они помогут лишь не усугубить состояние опьянения. Поэтому перед тем как употреблять алкоголь, Ермолаева советует принять активированный уголь.
- Энтеросгель;
- Смекта;
- Полисорб;
- Фильтрум-СТИ;
- Зостерин.
Существуют и средства, которые могут помочь восстановить водно-солевой баланс организма и наладить циркуляцию жидкости, самый известный из них — Регидрон.
Не сдерживайте рвоту
Не пытайтесь справиться с ощущением тошноты — рвота поможет удалить из организма часть алкоголя и тем самым предотвратить его всасывание в кровь.
Чтобы промыть желудок, можно специально выпить большое количество воды, после чего постараться искусственно вызвать рвоту — этот процесс не поможет протрезветь, но остановит процесс дальнейшего опьянения.
Подышите свежим воздухом
Свежий воздух поможет быстрее вывести алкоголь из крови — для того чтобы этанол окислился в печени как можно быстрее, необходимо большое количество кислорода.
Откройте окна и проветрите помещение, если есть возможность — прогуляйтесь. Прогулка на свежем воздухе ускорит метаболизм и тем самым поможет вернуться в форму, а также избавиться от перегара.
Однако если на улице жарко и душно, лучше отказаться от этой идеи и принять прохладный или контрастный душ.
Примите душ
Поход в душ улучшает циркуляцию крови и способствует выведению алкоголя из организма. Обратите внимание, что температура воды не должна быть слишком холодной или, наоборот, горячей — это даст лишнюю нагрузку на сосуды. Холодный душ может ненадолго взбодрить и дать ощущение трезвости — однако оно будет ложным и не продлится долго. Протрезветь поможет вода комнатной температуры или чуть холоднее.
Обратите внимание, что такой способ не подойдет для людей с повышенным артериальным давлением, болезнями сердца и сердечно-сосудистой системы.
Поспите
Лучший способ справиться с опьянением — сон. За время отдыха организм успеет расщепить остатки алкоголя и вывести его из организма. Даже короткий тридцатиминутный сон поможет почувствовать себя немного лучше.
Не ложитесь спать при сильной тошноте — в такой ситуации существует риск захлебнуться в рвоте
Чего не стоит делать в состоянии сильного опьянения?
- курить;
- перегреваться (ходить в сауну или баню, принимать слишком горячий душ);
- принимать сильные медицинские препараты;
- активно тренироваться.
Не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения, даже если кажется, что спиртное уже полностью выветрилось из организма
Обратите внимание, что избавляться от тяжелого похмелья с помощью алкоголя — плохая идея. Это может привести к формированию абстинентного синдрома и развитию алкогольной зависимости.
Основные признаки алкогольной зависимости:
- необходимость выпить возникает даже при малейшем стрессе;
- не получается контролировать объем выпитого спиртного;
- организм развивает толерантность к алкоголю;
- в состоянии опьянения появляются пробелы в памяти;
- без алкоголя эмоциональное состояние ухудшается, человек становится нервным и раздражительным;
- могут возникать алкогольные психозы: галлюцинации из-за бессонницы, тремор, отсутствие аппетита.
Что делать, если не получается протрезветь самостоятельно?
Если протрезветь самостоятельно не удается, лучше обратиться за помощью к специалисту. Врач-нарколог Дарья Ермолаева объясняет, что процесс отрезвления можно ускорить искусственно, однако условия назначения конкретной процедуры будут строго индивидуальными. «Все зависит от количества выпитого и дней запоя. Как показывает практика, без помощи специалиста иногда сложно справиться», — рассказывает эксперт.
Для того чтобы быстрее избавиться от состояния алкогольного опьянения, лучше всего обратиться к специалисту — врачу-наркологу. Каждому пациенту необходим индивидуальный подход в лечении, а подбор капельницы для вытрезвления зависит от состояния каждого конкретного пациента
По словам Ермолаевой, самые распространенные методы вытрезвления, к которым прибегают специалисты, — детокс и плазмоферез, то есть фильтрация плазмы, которая помогает избавить кровь от токсичных веществ и иных продуктов обмена.