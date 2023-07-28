Как быстро протрезветь: советы, которые помогут

Алкогольное опьянение — состояние, которое сложно регулировать в процессе бурного застолья. Оно возникает, когда алкоголь всасывается в кровь. Для того чтобы печень расщепила этанол и вывела его из организма, требуется время. Не существует способов, которые помогут мгновенно протрезветь, однако можно избежать дальнейшего опьянения. «Лента.ру» побеседовала с врачом-наркологом и узнала, как алкоголь влияет на организм, какие лекарственные препараты помогут быстро прийти в себя, а также публикует советы, которые помогут протрезветь в домашних условиях.

Как работает алкогольное опьянение?

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«Процесс алкогольного опьянения — это сложный химико-биологический процесс, который включает в себя ряд факторов, влияющих на конечный результат: особенности метаболизма, состояние организма изначально, сопутствующий прием других лекарств, количество спиртного», — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» врач-нарколог, психиатр сети клиник «Семейная» Дарья Ермолаева.

По словам эксперта, состояние опьянения, как правило, сопровождается эмоциональным расслаблением, расширением сосудов, а также притуплением эмоций. «Не стоит забывать, что алкогольное опьянение временно и стадийно, а впоследствии развивается обратный эффект», — предупреждает она.

Дарья Ермолаева, врач-нарколог:

Как правило, в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов

Врач отмечает, что на процесс вытрезвления влияет большое количество факторов. Его сроки индивидуальны и могут занимать от нескольких часов до нескольких дней.

Что может усилить состояние алкогольного опьянения?

эмоциональное состояние;

прием других лекарственных препаратов;

общее физическое состояние, усталость;

голод;

особенности метаболизма.

Топ-7 советов, которые помогут быстрее отрезветь от алкоголя

Самый очевидный совет, который поможет быстрее вернуть трезвость, — прекратите употреблять крепкие напитки или умерьте дозы спиртного. Однако если застолье подходит к концу, а состояние опьянения не исчезает, существуют способы, которые помогут быстрее прийти в себя.

Что делать, чтобы протрезветь?

Выпейте воды

Алкоголь — сильный диуретик, то есть мочегонное вещество. Поэтому при употреблении спиртного организм достаточно быстро теряет влагу, что негативно сказывается на общем состоянии: снижается скорость реакции и нарушается координация движений. Дарья Ермолаева советует пить больше жидкости, чтобы эффект опьянения быстрее прошел. Справиться с опьянением поможет любой напиток: обычная вода, чай, сок или компот.

Еще один немаловажный фактор — вода разбавит алкоголь в крови и снизит его концентрацию в организме.

Восстановить водно-солевой баланс лучше всего помогут напитки, содержащие электролиты, — это, например, магний, фосфор, калий и другие химические элементы. По мнению ученых, напитки с электролитами повышают общий уровень энергии.

фруктовые соки;

кокосовая вода;

растительное молоко;

арбузная вода;

рассол. В каких напитках есть электролиты?

Поешьте

Когда в организм человека поступает пища, всасывание в кровь алкоголя, который находится в желудке, замедляется. Поэтому легкая, но сытная пища может затормозить процесс опьянения и дать печени время, чтобы полноценно расщепить этанол и вывести алкоголь из организма.

Именно поэтому в перерывах между бокалами во время застолья нужно закусывать, а перед тем как принимать спиртное, стоит плотно поесть.

Лучше всего выбрать продукты, которые будут легко усваиваться: подойдет вареная курица или другое нежирное мясо, гречка и другие крупы. Также в пищу можно употребить продукты, богатые витаминами B и C, например, морковь, яйца и цитрусовые.

Во время застолья откажитесь от употребления жирной и тяжелой пищи — она даст слишком сильную нагрузку на печень, которая и так активно работает, чтобы расщепить алкоголь

Примите лекарства

Дарья Ермолаева подчеркивает, что полностью убрать чувство алкогольного опьянения с помощью лекарственных препаратов невозможно.

Специальных препаратов, которые помогут отрезветь, не существует. Тактика лечения при экстренном вытрезвлении аналогична тактике при отравлении.

Однако существуют адсорбенты — препараты, которые способны впитывать и нейтрализовывать токсины, поступающие в организм с алкоголем. Обратите внимание, что адсорбенты не помогут мгновенно протрезветь — если выпить их уже в процессе застолья, они помогут лишь не усугубить состояние опьянения. Поэтому перед тем как употреблять алкоголь, Ермолаева советует принять активированный уголь.

Энтеросгель;

Смекта;

Полисорб;

Фильтрум-СТИ;

Зостерин. Препараты, которые замедляют процесс опьянения:

Существуют и средства, которые могут помочь восстановить водно-солевой баланс организма и наладить циркуляцию жидкости, самый известный из них — Регидрон.

Не сдерживайте рвоту

Не пытайтесь справиться с ощущением тошноты — рвота поможет удалить из организма часть алкоголя и тем самым предотвратить его всасывание в кровь.

Чтобы промыть желудок, можно специально выпить большое количество воды, после чего постараться искусственно вызвать рвоту — этот процесс не поможет протрезветь, но остановит процесс дальнейшего опьянения.

Подышите свежим воздухом

Свежий воздух поможет быстрее вывести алкоголь из крови — для того чтобы этанол окислился в печени как можно быстрее, необходимо большое количество кислорода.

Откройте окна и проветрите помещение, если есть возможность — прогуляйтесь. Прогулка на свежем воздухе ускорит метаболизм и тем самым поможет вернуться в форму, а также избавиться от перегара.

Однако если на улице жарко и душно, лучше отказаться от этой идеи и принять прохладный или контрастный душ.

Примите душ

Поход в душ улучшает циркуляцию крови и способствует выведению алкоголя из организма. Обратите внимание, что температура воды не должна быть слишком холодной или, наоборот, горячей — это даст лишнюю нагрузку на сосуды. Холодный душ может ненадолго взбодрить и дать ощущение трезвости — однако оно будет ложным и не продлится долго. Протрезветь поможет вода комнатной температуры или чуть холоднее.

Обратите внимание, что такой способ не подойдет для людей с повышенным артериальным давлением, болезнями сердца и сердечно-сосудистой системы.

Поспите

Лучший способ справиться с опьянением — сон. За время отдыха организм успеет расщепить остатки алкоголя и вывести его из организма. Даже короткий тридцатиминутный сон поможет почувствовать себя немного лучше.

Не ложитесь спать при сильной тошноте — в такой ситуации существует риск захлебнуться в рвоте

Чего не стоит делать в состоянии сильного опьянения?

курить;

перегреваться (ходить в сауну или баню, принимать слишком горячий душ);

принимать сильные медицинские препараты;

активно тренироваться.

Не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения, даже если кажется, что спиртное уже полностью выветрилось из организма

Обратите внимание, что избавляться от тяжелого похмелья с помощью алкоголя — плохая идея. Это может привести к формированию абстинентного синдрома и развитию алкогольной зависимости.

Основные признаки алкогольной зависимости:

необходимость выпить возникает даже при малейшем стрессе;

не получается контролировать объем выпитого спиртного;

организм развивает толерантность к алкоголю;

в состоянии опьянения появляются пробелы в памяти;

без алкоголя эмоциональное состояние ухудшается, человек становится нервным и раздражительным;

могут возникать алкогольные психозы: галлюцинации из-за бессонницы, тремор, отсутствие аппетита.

Что делать, если не получается протрезветь самостоятельно?

Если протрезветь самостоятельно не удается, лучше обратиться за помощью к специалисту. Врач-нарколог Дарья Ермолаева объясняет, что процесс отрезвления можно ускорить искусственно, однако условия назначения конкретной процедуры будут строго индивидуальными. «Все зависит от количества выпитого и дней запоя. Как показывает практика, без помощи специалиста иногда сложно справиться», — рассказывает эксперт.

Для того чтобы быстрее избавиться от состояния алкогольного опьянения, лучше всего обратиться к специалисту — врачу-наркологу. Каждому пациенту необходим индивидуальный подход в лечении, а подбор капельницы для вытрезвления зависит от состояния каждого конкретного пациента