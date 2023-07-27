Названы упражнения, уничтожающие больше всего калорий

Полчаса занятий плаваньем, бегом, ходьбой, греблей, интенсивным интервальным тренингом и силовыми тренировками сжигают больше калорий, чем другие виды упражнений. Об этом сообщает новостной портал DailyMail со ссылкой на слова звездных тренеров и исследования ученых по подсчету среднего показателя энергозатрат мужчин и женщин во время спорта.

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Согласно представленным данным, эти упражнения могут сжечь до 400 калорий за 30 минут. Так, мужчинам бег со скоростью 10 км/ч поможет сжечь 420 калорий, а женщинам — 360. Энергичное плавание сжигает за полчаса 420 ккал у мужчин и 360 — у женщин, плаванье в спокойном темпе помогает потратить 252 и 216 ккал соответственно. Интервальный тренинг сжигает 294 ккал и 252 ккал, гребля — 294 и 252 ккал, ходьба — 159 и 133 ккал, а силовые тренировки --126 и 108 ккал для мужчин и женщин.

По словам специалистов, эти упражнения влияют на сердечно-сосудистую систему и увеличивают приток крови к мышцам, что ускоряет обмен веществ и помогает потратить больше калорий, а также повышает общий уровень физической подготовки.