ЛОР рассказала о неочевидной опасности пляжного отдыха

Пренебрежение правилами гигиены после отдыха на пляже в летний период может обернуться лечением у отоларинголога.

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О том, что важно учитывать, если вы идёте купаться, рассказала нижегородский ЛОР-врач Гюллу Нифтуллаева.

Летом, когда люди чаще посещают водоемы, возрастает количество ушных заболеваний. Дело в том, что в ухе присутствует патогенная флора, и попадание туда воды, особенно грязной, вызывает активное размножение бактерий, — поясняет доктор.

Это приводит к воспалению наружного слухового прохода. Человек начинает испытывать дискомфорт, наряду с этим возникает необходимость обратиться к специалисту. Чтобы этого не допустить, нужно просушить ушные раковины после купания.

Важность отоларингологического лечения заключается в том, что ухо, нос и горло в организме человека связаны в единую систему. Если поражается один орган, это может привести к проблемам и в других.