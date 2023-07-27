Врачи рассказали, как сохранить здоровье в жару
Эксперты напомнили простые, но важные правила поведения в жаркую погоду.
В период летнего зноя постарайтесь с 11:00 до 17:00 находиться в вентилируемом помещении, а не на улице.
Окна лучше зашторить, чтобы солнечные лучи не попадали в комнату.
Если вы находитесь на улице, не забывайте про головной убор.
Одежду лучше выбрать светлую из натуральных тканей. Самарские медики напоминают, в жару нужно пить больше воды, предпочтение лучше отдать негазированной.
А вот об алкогольных напитках стоит на это время забыть. Переедать тоже ни к чему, ограничьте себя в белковой и жирной пище, соусах и острых приправах. И, как бы сильно ни хотелось, не злоупотребляйте мороженым.
Занятия спортом в сильную жару могут лишь усугубить ситуацию, так как нагрузка на сердце будет двойная. Поэтому физические нагрузки отложите до вечера, когда столбики термометров опустятся. Если у вас артериальная гипертония или почечная недостаточность, ежедневно измеряйте давление. При любых отклонениях от нормы - обращайтесь к врачам.