Врачи рассказали, как сохранить здоровье в жару

Эксперты напомнили простые, но важные правила поведения в жаркую погоду.

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В период летнего зноя постарайтесь с 11:00 до 17:00 находиться в вентилируемом помещении, а не на улице.

Окна лучше зашторить, чтобы солнечные лучи не попадали в комнату.

Если вы находитесь на улице, не забывайте про головной убор.

Одежду лучше выбрать светлую из натуральных тканей. Самарские медики напоминают, в жару нужно пить больше воды, предпочтение лучше отдать негазированной.

А вот об алкогольных напитках стоит на это время забыть. Переедать тоже ни к чему, ограничьте себя в белковой и жирной пище, соусах и острых приправах. И, как бы сильно ни хотелось, не злоупотребляйте мороженым.