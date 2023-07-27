Что делать, если паническая атака застала вас на тренировке

С внезапным приступом тяжёлой тревоги не всегда способны справиться даже профессиональные спортсмены.

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У спортсменов часто случаются панические атаки в самый ответственный момент. Так, недавно китайская теннисистка снялась с турнира по ходу мачта из-за внезапного приступа тревоги. И таких примерно немало.

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Почему так происходит и как с этим справиться? Разбираемся с врачом-психиатром.

Евгений Ильченко, врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог, преподаватель кафедры СЗГМУ имени И. И. Мечникова: Острый приступ тревоги, доходящий до уровня паники, может случиться с любым человеком. Ситуация неприятная, пугающая, но особо значимо, если паническая атака происходит во время важного соревнования/турнира у спортсмена.

Что делать, если во время занятий спортом возник приступ панической атаки?

В профессиональном спорте обязательным является не только прокачать физические показатели, силу, выносливость, волю, но и психологический компонент, саморегуляцию и самообладание.

Наиболее частая реакция на происходящее при панической атаке — борьба. В первую очередь нужно снизить растущее напряжение, абстрагироваться и расслабиться, переждать бурю. Важно знать: от этого никто никогда не умирал, вы придёте в норму.

Быстро помочь себе в накатывающей панике можно с помощью дыхательных техник (диафрагмальное дыхание, дыхание по квадрату на 4), аутотренинг.

Хорошим методом считается релаксация по Джекобсону. Для этого надо определить самые напряжённые группы мышц при стрессовой ситуации. Затем прочувствовать это состояние и отпустить зажатость, расслабиться.

Данные техники и упражнения важно ввести в ежедневный моцион наряду с тренировками. Они позволяют стабилизировать вегетативную нервную систему, когда гормоны стресса (адреналин, норадреналин, кортизол — катехоламины) повышаются в крови.

Вслед за этим происходит каскад реакций: учащается сердцебиение, частое поверхностное дыхание, выступает холодный пот, поднимается артериальное давление, может возникнуть онемение, парастезии, чувство дурноты и страх потери сознания. Дыхательные упражнения помогают справиться с этим.

Из-за чего может возникнуть паническая атака?

Если соревнование для спортсмена представляют особую важность, то нужный уровень адреналина может сыграть «медвежью услугу».

И тут важно исследовать личность спортсмена и его связь со значимыми людьми. Чаще это могут быть отношения с тренером, командой, наставником, оппонентом, может быть родителями и их отношением к победам и поражениям.

К паническим атакам приводят и нарушенные отношения «со значимым другим», то есть с тем, кто имеет важное значение для жизни человека, например членом семьи или близким другом.

«Климат» и атмосфера, окружающие спортсмена в настоящем, а также возможные «застарелые» психологические травмы прошлого тоже играют немаловажную роль при стрессе.

Как этого избежать?

Попытка всё контролировать и взять под свою власть может приводить к декомпенсации — бездействию защитных механизмов, обычно ведущих к ухудшению (обострению) психологического состояния человека.