Врач объяснил, как избавиться от гудения в коленях

Первый шаг для уменьшения гудения в ногах — определение его источника, а также консультация с врачом о наличии сосудистых расстройств и проблем с перекачкой крови в ногах. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач Валерий Шестобитов.

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«Разработайте свою «рутину» массажа ног, которая поможет улучшить кровообращение и снизить гудение. Используйте масло или лосьон для массажа и проводите его каждый день перед сном», — посоветовал Шестобитов.

Он также посоветовал делать регулярные упражнения по растяжке, в том числе упражнения «Ноги вверх», которые могут помочь снять напряжение и улучшить кровоток.

«Стресс может быть одной из причин усиления гудения в ногах. Попробуйте избавиться от стресса с помощью регулярной практики медитации, йоги или других методов релаксации», — добавил эксперт.

В домашних условиях помочь от гудения в ногах может нанесение холодного компресса, ванна с морской солью и ароматическими маслами.

«Избегайте длительного сидения или стояния в одной позе, регулярно делайте перерывы и упражнения для ног. Проверьте свою обувь — носите удобные и подходящие по размеру модели, чтобы избежать лишнего давления», — заключил врач.