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Как магниевые ванны влияют на организм: видео

Магний является ключевым элементом, необходимым для нормального функционирования организма. Но может ли он повлиять на тело, если принимать магниевые ванны?

Этот минерал участвует в более 600 химических реакций, происходящих в организме человека. Без него не происходит синтез белка, а также он поддерживает нормальную функцию нервной системы и регулирует уровень глюкозы в крови.

Недостаток магния в организме может привести к бессоннице, хронической усталости, остеопорозу, фибромиалгии, мигрени, мышечным судорогам и спазмам, сердечной аритмии, ПМС и другим проблемам. Если вы употребляете алкоголь, слабительные, мочегонные или испытываете большие психические и физические нагрузки, потребность организма в магнии увеличивается многократно.

Ванны с добавлением магниевой соли — один из самых простых и доступных способов восстановить баланс этого минерала в организме. Рекомендуется 500 граммов соли добавить в теплую воду и принимать такую ванну по 20 минут перед сном. Для достижения лучшего эффекта душ после принимать не нужно, достаточно промокнуть тело полотенцем.

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Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.

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