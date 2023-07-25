Эксперты рассказали о преимуществах тренировок с гирей

Кандидат медицинских наук Джон Поркари рассказал о преимуществах тренировок с гирей. Его слова приводит Shape.

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По словам специалиста, движения с гирей являются невероятно энергоемкими. Например, при выполнении рывков задействованы мышцы всего тела.

«Задействованы те мышцы тела, что не участвуют в работе в любой другой высокоинтенсивной интервальной тренировке, например, в беге или езде на велосипеде, где основная нагрузка приходится на мышцы ягодиц и ног», — пояснил Поркари.

Он отметил, что интервальные тренировки с гирей эффективны при борьбе с жиром на талии.

Махи гирей, по словам эксперта, помогают проработать мышцы кора. Импульс, благодаря которому гиря перемещается в пространстве, стабилизирует позвоночный столб для управления весом и динамики движения, а также нагружает мышцы живота.

Тренер Даша Андерсон добавила, что рывок гири или кач — это также работа на баланс.