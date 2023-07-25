Доказана польза имбиря для иммунитета: видео
Имбирь – это источник полезных веществ для нашего организма.
Недавно специалисты из Института биологии пищевых систем им. Лейбница научно доказали, что имбирь способен укреплять иммунитет и защищать организм от различных заболеваний.
В процессе исследования было выявлено, что гингерол (основной активный компонент имбиря) оказывает положительное влияние на клетки нейтрофилов. Нейтрофилы – это белые кровяные клетки, которые играют важную роль в борьбе с инфекциями и воспалительными процессами в организме.
Согласно результатам исследования, даже небольшое количество гингерола стимулирует активность нейтрофилов и повышает их способность уничтожать бактерии и вирусы.
Рекомендуется употреблять имбирь с пищей или жидкостями, например, в виде чая с имбирем. Но не забывайте, что все должно быть в меру, а употребление большого количества имбиря может негативно сказаться на работе ЖКТ.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.
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