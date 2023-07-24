Как увеличить продолжительность жизни на 20 лет: 8 привычек

Специалисты из США провели исследование и выяснили, какие 8 привычек увеличивают продолжение жизни. Результаты эксперимента были представлены на ежегодном собрании общества Nutrition 2023.

Для более долгой жизни нужно отказаться от алкоголя и курения, заниматься физическими упражнениями, не быть зависимыми от обезболивающих, уметь справляться со стрессом, правильно питаться, соблюдать гигиену сна и поддерживать позитивные социальные отношения.

В эксперименте приняли участие 700 000 человек. Ученые проанализировали их образ жизни и состояние организма. И мужчины, у которых есть все 8 привычек, в среднем смогут прожить на 24 года дольше, что касается женщин, то они могут прожить дольше на 21 год.