Как увеличить продолжительность жизни на 20 лет: 8 привычек
Специалисты из США провели исследование и выяснили, какие 8 привычек увеличивают продолжение жизни. Результаты эксперимента были представлены на ежегодном собрании общества Nutrition 2023.
Для более долгой жизни нужно отказаться от алкоголя и курения, заниматься физическими упражнениями, не быть зависимыми от обезболивающих, уметь справляться со стрессом, правильно питаться, соблюдать гигиену сна и поддерживать позитивные социальные отношения.
В эксперименте приняли участие 700 000 человек. Ученые проанализировали их образ жизни и состояние организма. И мужчины, у которых есть все 8 привычек, в среднем смогут прожить на 24 года дольше, что касается женщин, то они могут прожить дольше на 21 год.
Самое пагубное влияние на организм оказали низкая физическая активность, зависимость от обезболивающих и курение. С этими привычками риск смерти повышается на 35–40 %. При наличии стресса, зависимости от алкоголя, плохой гигиене сна и неправильном питании риск смерти повышался на 20 %. При отсутствии позитивных социальных связей риск повышался на 5 %, передает «Газета.ру».