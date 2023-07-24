5 последствий, к которым приводит отказ от углеводов

Многие ошибочно считают, что все углеводы — зло для организма. Чтобы сбросить лишний вес, люди решают почти полностью вычеркнуть их из рациона.

© Unsplash

Углеводы принято делить на простые и сложные. Простые — булочки, сладкие напитки, фастфуд, конфеты — усваиваются организмом слишком быстро, из-за чего чувство голода только обостряется. Обратная ситуация происходит со сложными углеводами, которые содержатся в крупах, орехах, овощах, хлебобулочных и макаронных изделиях из твердых сортов пшеницы. Сложные углеводы помогают хорошо себя чувствовать и поддерживать нужную физическую форму. Однако умеренное количество простых углеводов тоже может оказать организму услугу.

Видео дня

Подробнее о том, к каким последствиям приводит отказ от углеводов, — в материале "Рамблера".

Сильная усталость

Важно, чтобы гипоталамус, гипофиз и надпочечники, которые образуют единую систему и отвечают за управление организмом, всегда пребывали в спокойном состоянии. Однако не только стресс, но и недостаток питательных веществ может очень легко нарушить этот покой и даже привести к надпочечниковой усталости. Это состояние характеризуется слабостью, набором веса и обострением хронических заболеваний.

Проблемы с щитовидной железой

Гормон щитовидной железы — трийодтиронин — связан с метаболизмом и нуждается в определенном количестве углеводов, которые поступают в организм с едой. Если их будет недостаточно, то у человека сильно замедлится обмен веществ, что приведет к резкому набору веса, ухудшению настроения и потере работоспособности.

Трудности с набором мышечной массы

Исследования показывают, что люди, которые потребляют достаточное количество углеводов и при этом регулярно занимаются спортом, быстрее наращивают мышцы. Дело в том, что гормон инсулин, который поступает в организм вместе с углеводной пищей, пополняет запасы гликогена в мышцах. Это обеспечивает синтез белка, то есть тот самый рост мышечной массы. А при недостатке углеводов процесс сильно замедлится.

Сниженный иммунитет

Согласно исследованию, глюкоза — самый простой углевод — питает клетки иммунной системы. Отказ от углеводов приведет к тому, что организм, нуждающийся в энергии, начнет истощать запасы глутамина — основного "строительного материала" иммунной системы. Из-за этого люди могут стать более восприимчивыми к заболеваниям, ведь иммунитет попросту ослабнет.

Гормональный сбой