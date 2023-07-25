Врач предупредил об опасности купания для пожилых людей

В жару пожилым людям не рекомендуется резко погружаться в холодную воду, а также плавать при любых симптомах недомогания. Эти и другие советы для безопасного отдыха на воде перечислил врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия в беседе с «Известиями».

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Специалист предупредил, что в пожилом возрасте крайне опасно в знойный летний день резко погружаться в холодный водоем. Это правило, по словам эксперта, особенно актуально для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Из-за разницы между температурой воздуха и воды в теле человека происходит рефлекторное сужение сосудов, что может привести к внезапной остановке сердца или к инсульту», — объяснил физиотерапевт.

Чтобы обезопасить себя от несчастного случая, Мелия рекомендовал заходить в воду постепенно, намочив сначала шею, лицо, руки и грудь. Почувствовав даже небольшое недомогание, от купания лучше воздержаться, считает врач, поскольку в воде может произойти перепад артериального давления или закружиться голова. По словам специалиста, в таком состоянии утонуть можно даже на мелководье.

Кроме того, врач посоветовал не прыгать в воду с высоты в незнакомых местах, поскольку в пожилом возрасте даже небольшая травма может привести к переломам. Еще одно важное правило — пользоваться солнцезащитным кремом и не посещать пляж в часы наибольшей солнечной активности.