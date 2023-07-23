«Заснуть за 2 минуты»: секретные техники летчиков США

Качественный и продолжительный сон является неотъемлемой частью здорового функционирования организма человека, позволяя ему восстановиться и набраться сил. Особенно важен сон для военнослужащих, поскольку переутомление может снизить их эффективность, привести к ошибкам и ограничить их способность к продолжительным усилиям. Хотя существуют стимуляторы, их действие ограничено по времени, а также они могут нанести вред организму.

Военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, сталкиваются с еще большей нагрузкой, что иногда затрудняет быстрое засыпание. Особенно это актуально для военных пилотов, управляющих многомиллионными самолетами.

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В связи с этим, в ВВС США была разработана методика, которая позволяет быстро и гарантированно заснуть, чтобы восстановить силы.

Методика была придумана морским пехотинцем по имени Бад Винтер и была опробована в калифорнийской предполетной школе Del Monte Naval во время Второй мировой войны.

Традиционные народные методы, такие как подсчет овец, основаны на монотонности, которая утомляет перевозбужденный мозг и способствует засыпанию. Однако эти методы не всегда работают.

Американские военные нашли решение - расслабление. Сначала следует расслабить мышцы лица, шеи, плечевого пояса и всего тела. Нижняя челюсть должна быть свободной.

Винтер предлагал начать расслабление с лба, постепенно опускаясь ниже, расслабляя каждую руку и ногу отдельно, при этом медленно, регулярно и глубоко дыша. Необходимо было представить, что в теле нет костей и оно подобно медузе, выброшенной на берег. Для достижения лучшего релакса можно сначала напрячь часть тела, а затем резко расслабить ее, как будто сбрасывая напряжение.

Затем следует достичь психологического расслабления, перестать думать о возбуждающих темах. Более того, не следует представлять себе ситуации, связанные с действием и напряжением. Исследования, проведенные Винтером в летной школе, показали, что когда испытуемые просто думали о движении, их мышцы сокращались. Современные ученые подтверждают эту точку зрения.

Для достижения психологического расслабления методика ВВС США предлагает представить себя лежащим в комфортной позе, наблюдая, например, облака. Или представить себя окруженным черным уютным бархатом.