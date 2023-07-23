Россияне перечислили признаки плохих фитнес-тренеров. Об этом сообщает «Тинькофф журнал».

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Первым признаком читатели назвали то, что тренер не следит за техникой выполнения и не умеет давать обратную связь. Также им не понравилось то, что тренер не адаптирует программы упражнений под особенности клиентов. Кроме того, отрицательным моментом были названы неумение принимать критику, оскорбления и грубость.

Следующим минусом россияне назвали то, что тренер постоянно отвлекается во время занятий. По их мнению, в этом случае специалист заинтересован деньгами больше, чем всем остальным. Для занимающихся важно, чтобы тренер был заинтересован в прогрессе клиента, а также соблюдал договоренности.