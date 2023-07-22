Как улучшить работу мозга и защитить от старения после 50 лет

Ежегодно 22 июля отмечается Всемирный день мозга. Его цель — привлечь внимание людей к вопросам здоровья важнейшего органа человеческого организма. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие привычки и продукты питания помогут активизировать работу мозга, повысить его активность и защитят от старения у людей после 50 лет.

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Полезные привычки для мозга

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По словам врача-геронтолога Андрея Ильницкого, правильные привычки помогут не только активизировать работу мозга, но и предотвратят развитие деменции. В первую очередь важно общаться с окружающими, посещать мероприятия, а не сидеть дома в одиночестве.

— Важно, чтобы пожилой человек не был одинок. Он должен общаться с родственниками, знакомыми и максимально социализироваться. Я даже рекомендую своим пациентам, если они занимаются спортом, делать это в паре или группе, чтобы было общение, — рассказал специалист.

Геронтолог отметил, что важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом.

— Здоровый образ жизни помогает мозгу не стареть. Важно, чтобы аэробная физическая нагрузка была примерно 150–300 минут в неделю. Также два раза в неделю должны быть упражнения на сопротивление, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. А идеальное питание после 50 лет — это средиземноморская диета. Она предупреждает развитие деменции, — заверил Ильницкий.

Помимо этого, необходимо иметь цель в жизни. Она поможет мозгу не стареть, добавил врач.

Топ-5 продуктов для поддержания работы мозга

Диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «ВМ» сообщил, что существует определенный список продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе людей после 50 лет. Они помогут поддержать активность мозга и повысят его продуктивность.

Жирная морская рыба

Важно есть морскую рыбу хотя бы 3–4 порции в неделю.

— Это может быть лосось или скумбрия. Такая рыба является источником омега-3 жирных кислот, которые необходимы для формирования клеточных мембран. Также она является источником йода и витамина D. Эти компоненты поддерживают работу центральной нервной системы, — объяснил врач.

Молочные продукты и крупы

В рационе пожилых людей должны присутствовать продукты, которые улучшают состав кишечной микрофлоры и работы кишечника. В условиях хронического воспаления, мозг работает плохо, стареет и чаще впадает в депрессию, предупредил диетолог.

— Нужно пить кисломолочные напитки один-два раза в день. Кроме того, важно есть продукты, которые богаты пищевыми волокнами: хлеб из муки грубого помола, гречневую и овсяную крупу, — посоветовал Гинзбург.

Овощи, ягоды и фрукты

Специалист подчеркнул, что продукты, которые богаты флавоноидами и витаминами группы B, обязательно нужно включить в свой рацион питания после 50 лет.

— Это ягоды, овощи, фрукты и зелень. Например, овощи должны быть в каждом приеме пищи, чтобы их количество в день в общей сложности было полкилограмма. Также не менее двух фруктов и 50 граммов ягод ежедневно. Помимо этого, важно съедать пучок зелени: рукколы и петрушки, — порекомендовал диетолог.

Орехи

По его словам, орехи содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для формирования клеточных структур мозга.

— Я рекомендую есть 50 граммов в день смеси орехов. Там может быть арахис, фундук, миндаль, грецкий орех, — перечислил Гинзбург.

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