Врачи рассказали, какие анализы нужно сдать, если вас одолевает хандра

Летом мы обычно чувствуем себя бодрее и энергичнее. Это вполне объяснимо - большое количество солнца, свежих ягод, зелени, фруктов помогают восполнить дефицит витаминов, способствуя быстрому восстановлению сил. К тому же в летнее время больше возможностей для полезной физической активности - прогулок, плавания. Однако даже в солнечные дни можно столкнуться с апатией, хандрой и сонливостью. С чем это связано, как понять, чего не хватает организму, и какие анализы стоит сдать, "Российской газете" рассказали специалисты Клиники Ильи Труханова ("КИТ") - врач-терапевт Алена Бродичко и врач-психиатр Ольга Ни.

"Лето богато на получение натуральных витаминов и микроэлементов благодаря обилию солнца, свежим фруктам, ягодам и овощам. Однако не всегда организму бывает этого достаточно, - предостерегает врач-терапевт Алена Бродичко. - Поэтому даже в летние месяцы мы можем наблюдать астению - болезненное состояние, которое проявляется повышенной утомляемостью, крайне неустойчивым настроением, усилением тревожности, нарушением сна, снижением концентрации внимания, физической слабостью, непереносимостью громких звуков, разных запахов или яркого света. Сам термин "астения" происходит от древнегреческого слова "бессилие".

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Почему возникает такое состояние?

Причины могут быть разные. Чаще всего этому способствуют:

1. Сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, неврологические, ревматологические, онкологические, инфекционные, эндокринные (в частности, сахарный диабет), гематологические и др.

2. Чрезмерные физические нагрузки. Появлением усталости организм сигнализирует о необходимости отдыха.

"Но если у практически здоровых людей силы восстанавливаются после небольшого перерыва или смены деятельности, то при астении это не помогает, поэтому такое состояние требует лечения", - отмечает доктор Бродичко.

3. Стресс, особенно хронический.

"В этом случае происходит усиленный выброс надпочечниками гормонов адреналина и кортизола, что в свою очередь приводит к активному выведению калия и магния из клеток и снижению энергетических и пластических процессов в нервной системе. В результате психика человека испытывает сильное напряжение, снижается уровень субъективного комфорта. Со временем наступает эмоциональное истощение - "выгорание", повышается риск возникновения депрессии", - пояснила врач-психиатр Ольга Ни.

Что делать? К какому врачу обращаться?

Если вы испытываете хандру, апатию или постоянную сонливость даже летом, стоит проконсультироваться с терапевтом или эндокринологом. После диагностики и определения причин астении врач может назначить медикаментозную поддержку (адаптогены, антигипоксанты, энергокорректоры, цитопротекторы, вазопротекторы, витамины, антиоксиданты и др.), физиотерапию, психотерапию, аутотренинг.

Цель лечения - активизировать обменные процессы и восстановить нормальные функции организма. Для оценки состояния используется визуальная аналоговая шкала астении (VAS) и дополнительно шкала MFI 20, предназначенная для определения степени заболевания. Необходимо будет сдать и комплекс анализов, позволяющий проверить некоторые из ключевых показателей. В первую очередь - баланс витаминов и микроэлементов, а также уровень гормонов.

Какие витамины стоит проверить, если у вас сонливость и апатия?

"Особенно остро дефицит витаминов и микроэлементов организм испытывает весной, летом это бывает намного реже. Мы ощущаем его как сонливость, нежелание что-либо делать, снижение настроения. Еще одно проявление - подверженность простудным заболеванием. Как правило, это вызвано недостатком витаминов D, B12, C, фолиевой кислоты и микроэлементов - хрома, йода, железа, ферритина, селена, омега-3, а также малым количеством белка в рационе питания", - объясняет Ольга Ни.