Невролог рассказала об увлечениях, которые помогут сохранить мозг здоровым

Чтобы сохранить мозг здоровым до старости, в первую очередь необходимо соблюдение здорового образа жизни. Об этом в беседе с РИАМО рассказала заведующая отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Лариса Сметана. По ее словам, важно больше проводить времени на свежем воздухе и меньше пользоваться гаджетами.

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«Человек должен постоянно расширять свой кругозор, что является одной из главных мотиваций к обучению для людей старше 40 лет. Это могут быть любые виды деятельности, науки, творчества. В результате включаются дополнительные нейронные связи между полушариями и внутри них. Мозг активизируется, улучшается кровоснабжение», — продолжила Сметана.

Также она рекомендовала не забывать о здоровом питании. В рационе, по ее словам, должен быть калий и магний, который содержится в кураге, черносливе, капусте, орехах и рыбе. При этом жирное мясо и копчености лучше ограничить, заключила врач.