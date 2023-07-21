Сколько зубных имплантов можно установить за один раз

«Есть пациенты, которые даже установку одной пломбы переносят не очень хорошо, – им неудобно держать открытым рот или они боятся врача-стоматолога. А есть пациенты, которые буквально спят в кресле, и им вообще без разницы, что я там делаю. И таким можно выполнить абсолютно любой объем работы», – отметил эксперт в разговоре с «ФедералПресс».