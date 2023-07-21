Сколько зубных имплантов можно установить за один раз
Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев рассказал, сколько зубных имплантов можно поставить за один прием.
По его словам, все зависит от самочувствия пациента.
«Есть пациенты, которые даже установку одной пломбы переносят не очень хорошо, – им неудобно держать открытым рот или они боятся врача-стоматолога. А есть пациенты, которые буквально спят в кресле, и им вообще без разницы, что я там делаю. И таким можно выполнить абсолютно любой объем работы», – отметил эксперт в разговоре с «ФедералПресс».
Владимир Ешидоржиев уточнил, что от количества установленных за раз имплантатов нагрузка на организм не увеличивается. Дело в том, что заживать все будет с одинаковой скоростью.
Врач добавил, что сейчас технологии установки изменились. В частности, в некоторых случаях для того, чтобы заместить всю челюсть, достаточно четырех имплантатов.