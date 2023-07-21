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Сколько зубных имплантов можно установить за один раз

Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев рассказал, сколько зубных имплантов можно поставить за один прием.

Сколько зубных имплантов можно установить за один раз
© РИА "ФедералПресс"

По его словам, все зависит от самочувствия пациента.

«Есть пациенты, которые даже установку одной пломбы переносят не очень хорошо, – им неудобно держать открытым рот или они боятся врача-стоматолога. А есть пациенты, которые буквально спят в кресле, и им вообще без разницы, что я там делаю. И таким можно выполнить абсолютно любой объем работы», – отметил эксперт в разговоре с «ФедералПресс».

Владимир Ешидоржиев уточнил, что от количества установленных за раз имплантатов нагрузка на организм не увеличивается. Дело в том, что заживать все будет с одинаковой скоростью.

Врач добавил, что сейчас технологии установки изменились. В частности, в некоторых случаях для того, чтобы заместить всю челюсть, достаточно четырех имплантатов.