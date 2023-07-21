Сколько нужно пить кофе, чтобы не болела голова

Ученые до сих пор спорят о вреде и пользе кофе. Одни говорят, что в умеренных количествах этот напиток не может навредить, а другие призывают людей насовсем отказаться от кофеина, чтобы не было проблем с сердцем.

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Некоторое время кофе был включен в список канцерогенов, вызывающих рак, но в 2016 году ВОЗ исключила напиток из этого списка. Тем не менее, врачи предупреждают, что кофе может влиять на сердечно-сосудистую и нервную системы, поэтому призывают с осторожностью относиться к напитку. О том, сколько кофе можно выпить в день, чтобы не болела голова, — в материале “Рамблера”.

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Ученые из университета в Варшаве провели исследование, в котором изучили влияние кофе на организм человека. Оно проходило с 1990 по 2023 годы, так они выяснили, как взаимосвязаны головная боль и употребление кофе.

В рамках исследования были проанализированы анкеты людей, которые указывали, сколько они пьют кофе ежедневно, а потом отмечали, как менялось их самочувствие на протяжении дня. Так им удалось установить точную дозу кофе, которую нельзя превышать.

Эксперты выяснили, что при приеме 50-100 миллиграммов кофеина у людей повышается скорость реакции, настроение и когнитивные способности становятся лучше. Поэтому врачи рекомендуют остановится на этой дозе кофе ежедневно.

Если увеличить количество кофеина до 400-800 миллиграммов, то у людей начиналась тахикардия (учащенное сердцебиение), бессонница, тремор конечностей и начинала болеть голова. Поэтому они не рекомендуют повышать дозу кофеина до этих показателей.

Стоит отметить, что в зависимости от вида кофе, содержание кофеина может отличаться. Так, в 100 граммах растворимого кофе содержится всего 30-45 миллиграммов кофеина. Если вы употребляете напиток из зерен, то его количество нужно уменьшать, так как в 100 граммах может содержаться от 1000 до 2500 миллиграммов в зависимости от сорта.

Если говорить о содержании кофеина в готовых напитках, то оно тоже разнится в зависимости от добавления других ингредиентов. В американо содержится от 60 до 120 миллиграммов кофеина, в эспрессо — от 30 до 60 миллиграммов, в капучино — 70-80 мг., в чашке растворимого кофе с добавками — 60-85 мг.