Какие продукты помогут мужчинам наладить интимную жизнь: список от врача

Уролог Гадзиян навал продукты, которые повысят мужское либидо. Бывает такое, что в постели начинаются некоторые проблемы, если вообще доходит до этой самой постели. Если ваше либидо пострадало от, например, стресса или профессионального выгорания, включите в меню некоторые продукты — и в постели снова всё наладится.

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Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в своём телеграм-канале рассказал, что можете добавить в рацион как минимум 9 продуктов, которые повышают либидо.

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1. Гранат

Этот кисленький плод расширяет кровеносные сосуды, что улучшает поступление крови в половые органы. По словам врача, эффект в постели будет уже заметным, если выпивать в течение месяца по 200 мл сока граната. Но натурального — в составе на пачке должен быть в идеале только гранатовый сок. Ну или делайте напиток сами дома.

2. Арбуз

Летняя ягода не только помогает своим мочегонным эффектом. Арбуз может расширять кровеносные сосуды, что отлично влияет на сексуальное влечение мужчин. Также ягода помогает активизировать нужные аминокислоты в организме и защищать от рака предстательной железы. Арбуз даже рекомендуют мужчинам от импотенции и возрастного климакса, который бывает не только у женщин, отметил Гадзиян.

3. Устрицы

Они активизируют выработку тестостерона и повышают либидо, а ещё помогают отсрочить быстрый финиш уже в постели. Ходят слухи, что сам герой-любовник Казанова любил завтракать 50 устрицами с утра и обожал эту еду. А оттуда и постельные победы.

«Не рекомендуется людям, страдающим гастритом или диабетом», — добавил уролог.

Один минус — эти морские существа довольно специфичны, поэтому не каждому гурману придутся по душе.

4. Морепродукты

Однако в целом не одними устрицами един сексуальный мир. Вы можете попробовать другие морепродукты: кальмары, раки, креветки и даже мясо скатов или акул. А всё благодаря цинку и селену, которые тоже улучшают выносливость в постели.

5. Тыквенные семечки

Они богаты цинком. Если постоянно добавлять их в рацион своего мужчины, то можно усилить и репродуктивную функцию, а также повлиять на синтез тестостерона.

6. Репа

Удивительно, но самая обычная старая добрая репа по своей пользе для мужской потенции не уступает заморским устрицам. В ней есть необходимые аминокислоты, а семечки овоща улучшают либидо и влечение.

7. Перепелиные яйца

В них есть фосфор и аминокислоты, усиливающие либидо и улучшающие эректильную функцию.

8. Лимон и апельсин

В жёлтых и оранжевых фруктах есть вещество лютеин. Оно повышает уровень тестостерона в крови и усиливает мужское либидо.

9. Виноград

Виноград улучшает кровообращение, а ещё в нём много магния. По словам уролога, полезен для мужчин и виноградный сок, особенно свежевыжатый. Как и гранат.

Фитнес для секса

Тренировки и правильное питание помогают поддерживать здоровое тело. Но вместе с этим регулярный фитнес может не только гарантировать вам шикарную фигуру, но и поспособствовать улучшению сексуальной жизни.

Дистанционный фитнес-тренер Максим Сливак рассказал, что у спорта есть и психологическая польза, которая благоприятно влияет на сексуальную жизнь. Например, женщины, которые занимаются спортом, имеют более стройное и подтянутое тело, что помогает повысить уверенность в себе и сексуальную привлекательность. Такое самоощущение и уверенность в своей привлекательности тоже положительно сказываются на либидо.