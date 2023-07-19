4 способа, которые помогут сохранить мозг здоровым

Никто не застрахован от заболеваний головного мозга. Среди них могут быть нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт и деменция. Чтобы сохранить мозг здоровым и молодым, стоит прибегнуть к нескольким способам.

© Unsplash

Подробнее об этих способах — в материале "Рамблера".

Больше двигайтесь

Исследования показывают, что физические упражнения полезны не только для тела, но и для мозга. При физической нагрузке в организме выделяются химические вещества — дофамин и серотонин, — которые улучшают настроение. Это может привести к снижению уровня стресса. Считается, что физические упражнения, особенно в сочетании с обучением, могут увеличить приток крови к мозгу. Это способствует тому, что память и мыслительные способности не будут ухудшаться.

Общайтесь с другими людьми

Проводить время с другими людьми бывает полезно для здоровья. Общение может помочь в развитии памяти и мышления. Исследования демонстрируют, что активная социальная жизнь часто улучшает работу мозга. Когда вы общаетесь с друзьями, ваш мозг работает в усиленном режиме. Социальные контакты стимулируют высвобождение нейрохимических веществ и помогают мозгу сохранить остроту восприятия.

Испытайте свой мозг

Выбирайте занятия, которые кажутся вам немного сложными. Попробуйте собрать большой пазл с мелкими деталями, поиграть в судоку или поотгадывать кроссворды. Прочитайте книгу, которую раньше не хотели открывать, например научную фантастику или историческую монографию. Постоянное обучение позволяет мозгу быть молодым и восприимчивым к информации.

Избегайте вредных привычек и зависимостей