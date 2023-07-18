Названа неочевидная причина хронической усталости и вялости

Одной из неочевидных причин возникновения хронической усталости и отсутствия энергии является дефицит витамина В12, считают врач-терапевт Рэйчел Уорд и диетолог Луиза Пайн. Их мнения приводит The Sun.

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Уорд отметила, что витамин В12 необходим для производства эритроцитов и нервных клеток, а также участвует в работе иммунной системы. «Его дефицит приводит к неврологическим симптомам, таким как онемение, нарушение равновесия, спутанность сознания и аномальное ощущение покалывания», — рассказала она.

По словам Уорд, люди, которым не хватает B12, часто жалуются на усталость и вялость. Это происходит из-за нехватки эритроцитов, которые переносят по телу кислород.