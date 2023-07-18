Как избавиться от пассивного курения, если есть в доме курильщик
Бытует мнение, что, если человек не курит, то и, следовательно, не находится в группе риска по заболеваемости раком лёгких. И в целом этот вид онкологического заболевания свойственен только заядлым курильщикам. Однако это далеко не так.
В беседе с ИА RuNews24.ru онколог Надежда Бриш дала несколько советов, как уберечь себя от пассивного курения, если в семье есть курильщик. Врач пояснила, что пассивное курение – это вдыхание дыма из сигарет или других табачных изделий, или дыма, который выдыхается курильщиком.
«Действительно, курящий человек наносит вред не только своему организму, но и опасен для тех, кто находится рядом с ним в момент курения», - отметила специалист.
Врач посоветовала минимизировать воздействие табачного дыма в быту. Так, можно найти для курящего члена семьи отдельное место для курения. Например, балкон или во дворе дома.
«Можно установить мощную вытяжку в квартире, проветривать помещение несколько раз в день, особенно после курения, договориться о том, чтобы курящий подыскал место для курения вне квартиры, так как табачный дым имеет свойство накапливаться в мебели, текстиле и оседать на стенах, также важно попросить не курить в автомобиле», - добавила онколог Бриш.