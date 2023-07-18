Как избавиться от пассивного курения, если есть в доме курильщик

Бытует мнение, что, если человек не курит, то и, следовательно, не находится в группе риска по заболеваемости раком лёгких. И в целом этот вид онкологического заболевания свойственен только заядлым курильщикам. Однако это далеко не так.

© runews24.ru

В беседе с ИА RuNews24.ru онколог Надежда Бриш дала несколько советов, как уберечь себя от пассивного курения, если в семье есть курильщик. Врач пояснила, что пассивное курение – это вдыхание дыма из сигарет или других табачных изделий, или дыма, который выдыхается курильщиком.

«Действительно, курящий человек наносит вред не только своему организму, но и опасен для тех, кто находится рядом с ним в момент курения», - отметила специалист.

Врач посоветовала минимизировать воздействие табачного дыма в быту. Так, можно найти для курящего члена семьи отдельное место для курения. Например, балкон или во дворе дома.