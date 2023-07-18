Врач рассказала, как избежать отита при купании
Во время купания необходимо защищать ушную раковину от попадания воды внутрь, чтобы не развился отит. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Отитом называют воспаление, возникающее в разных отделах уха. Нередко с такой проблемой сталкиваются любители активного плавания.
"Особенно высок риск появление отита у тех, у кого уже когда-то было воспаление, у людей с хроническими очагами инфекции или особенностями развития слухового прохода, например когда он чуть более широкий", – объясняет терапевт.
Во избежание неприятностей рекомендуется защищать уши от попадания воды внутрь.