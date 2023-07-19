Врач рассказала, что делать при укусе пчелы

Врач-терапевт рассказала, как вести себя после укуса пчелы и как легко извлечь жало с помощью пластиковой карты.

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Терапевт Римма Попова из клиники DocMed поделилась советами о том, что делать, если вас укусила пчела или оса. Она объяснила, что осы могут жалить несколько раз, в то время как пчела жалит только один раз, оставляя своё жало в коже и погибая.

Важно быстро и аккуратно извлечь жало из кожи. Чем дольше оно остаётся, тем больше яда выделяется, вызывая боль и отёк. Жало можно удалить, проведя по поражённому месту кредитной картой или марлей, чтобы не повредить мешочек с ядом. Не пытайтесь вытащить его пальцами или пинцетом, это может усугубить ситуацию.