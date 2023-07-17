Чем опасно употребление мороженого в жару

Рекомендации касаются в первую очередь людей, кому богатый на жиры и сахар продукт может нанести ощутимый вред.

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В жару мороженое приобретает популярность, поскольку считается охлаждающим десертом, однако злоупотребление им грозит некоторой категории людей серьёзными неприятностями со здоровьем.

Так, российский нутрициолог и диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о целесообразности употребления холодного десерта людям с сахарным диабетом и преддиабетом. По её словам, пациентам с подобными диагнозами стоит либо максимально ограничить потребление продукта, либо отказаться от него на постоянной основе.

Его употребление стоит ограничить людям с избыточным весом, с нарушением метаболических процессов, а также людям с инсулинорезистентностью. При наличии диагнозов «сахарный диабет» или «преддиабет» от мороженого лучше воздержаться, - отметила Мещерякова.

Кроме того, мороженое провоцирует ангину, фарингит и воспаление горла на фоне слишком жаркой погоды в летний период. Особенно этому подвержены дети, так как их иммунитет только формируется.