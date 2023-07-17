Названа безопасная доза вызывающего рак подсластителя аспартама

«Оценки в отношении аспартама не дают оснований всерьез сомневаться в его безопасности в тех дозах, в которых он обычно употребляется, однако указывают на потенциальные эффекты, требующие изучения в рамках дополнительных и более тщательных исследований», — сказала директор Департамента ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов Франческа Бранка.