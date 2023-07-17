8 причин, почему комары кусают вас чаще других

Объясняем, от чего зависят предпочтения кровососущих.

© Чемпионат.com

Дарья Ней, врач-аллерголог, терапевт: К некоторым людям комары буквально липнут и кусают больше других. С чем это связано?

Видео дня

1. Комары любят цветную и более тёмную одежду. Исследования показывают, что они больше тяготеют к зелёным, красным, чёрным поверхностям, чем к белым или серым, что позволяет предположить, что им легче видеть эти цвета. Привлекательными для них считаются также контрастные узоры и принты, например, как на шахматной доске. Поэтому самый безопасный вариант на природе – закрытые и светлые вещи.

Чемпионат.com

2. Учёные выявили, что употребление сладкой, солёной, острой или богатой калием пищи привлекает больше комаров. Предположительно, таковым может быть всеми любимый продукт — бананы.

3. Комаров приманивает алкоголь из-за содержания в нём этанола. Кроме того, употребление спиртного повышает температуру тела, что делает кровь ещё более вкусной для них. Особенно сильно их притягивают любители пива.

4. Комаров особенно искушают определённые бактерии, которые живут на коже человека. А особенно они любят лодыжки и ступни, потому что эти области исключительно благоприятны для размножения микроорганизмов, которые вырабатывают большое количество карбоновых кислот. За этим веществами и охотятся насекомые.

5. Кровососущие любят пот. Их привлекают молочная кислота, аммиак и другие соединения, содержащиеся в нём.

6. Самок комаров также привлекает тепло, даже если есть другие его доступные источники, например, лампа.

7. Комары избирательны по группам крови, наиболее вкусные для них это I (0) и IV (АВ) группы крови.

8. Один из ключевых способов, по которым комары находят свои цели, — это запах углекислого газа. В процессе дыхания это вещество выделяется и привлекает насекомых даже на расстоянии десятков метров. Именно поэтому они обычно кусают взрослых и предпочитают людей с лишним весом и беременных.

Как сделать, чтобы вас кусали реже? Примите душ после тренировки, чтобы смыть пот.

Избегайте занятий спортом на открытом воздухе, так как вы создадите большое облако CO2, которое привлечёт комаров.

Носите светлую одежду и рубашки с длинными рукавами.

Старайтесь не выходить на улицу утром и в сумерки, когда комары наиболее активны.

Избегайте водоёмов со стоячей водой, где так любят жить и размножаться комары.

Используйте москитные сетки.

Какие репелленты наиболее безопасны и эффективны?

репелленты, которые воздействуют исключительно на обонятельные рецепторы насекомых;

средства на основе акарицида, воздействующие на нервную систему насекомого. Чтобы убедиться, что продукт безопасен, центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют проверять этикетку на предмет одобрения Агентством по охране окружающей среды (EPA). Существует два вида защитных средств:

Наиболее эффективным продуктом считается тот, в составе которого есть следующие ингредиенты:

ДЭТА (DEET, diethyltuloamide), самое действующее вещество;

IR3535 (менее токсичный, чем ДЭТА);

пикаридин (KBR 3023);

масло лимонного эвкалипта (OLE, PMD P-метан-3,8-диол) – тоже имеет место быть, но обладает существенно более низкой эффективностью;

акарицид (перметрин или альфаметрин) переносятся только на одежду, коляску, палатку.

Чемпионат.com

Для детей: не используйте средство от насекомых с лимонным эвкалиптом для детей в возрасте до трёх лет;

используйте не более 30% ДЭТА для ребёнка;

не наносите средство от насекомых на детей младше двух месяцев (предпочтительно надевать закрытую одежду и использовать москитные сетки). В США и Европе использование разрешено с двух месяцев, в РФ – с двух лет;

не используйте спреи и аэрозоли для совсем маленьких детей ввиду того, что они могут вдохнуть средство.

Для беременных:

беременные и кормящие женщины могут использовать репелленты, одобренные EPA. Всегда следуйте указаниям на этикетке. Предпочтительно использовать ДЭТА или IR3535.

Актуально для всех: не вдыхать при распылении, сначала нанесите на ладони, затем на лицо;

стараться, чтобы при нанесении средство не попадало на слизистые. В противном случае обязательно промыть водой;

не наносите на участки кожи с повреждениями (раздражение, ссадины);

наносите репеллент на одежду и на открытые участки тела;

средство от комаров следует обновлять каждые два часа;

наносите репеллент только после SPF защиты;

после нанесения средства обязательно помыть руки.

Что не работает против насекомых: электронные агрегаты, которые излучают ультразвук;

защитные средства на основе различных экстрактов и масел (корица, лаванда, перечная мята);

разнообразные защитные браслеты.

Чем обработать укус, чтобы меньше чесалось?

Чемпионат.com

Для начала разберём отличия укуса и аллергии. Это совершенно разные вещи. Нежелательные реакции на укус вызываются особыми молекулами в слюне комаров, но действуют они не на всех.

Принято считать, что если волдырь от укуса больше 2 см, то это аллергия, и проявляется она большим волдырём, отёком, локальным покраснением кожи, болью в месте укуса.

Более серьёзные реакции на укус, например, анафилаксия, при которой возникает реальная угроза жизни человека, бывают очень редко. В этом случае — срочный вызов скорой помощи. А до тех пор можно предпринять следующие действия:

Первое правило – постараться не чесать. При активном расчёсывании зуд только усиливается, а риск присоединения инфекции повышается. По возможности принять душ или просто хорошо помыть (полить водой) места укуса. Приложить лёд при его наличии. На чистую кожу нанести (в идеале охлаждённые) гидрогели с алоэ-вера или ментолом, средства на основе цинка. Принять препарат от аллергии, если таковой имеется, по назначению доктора.