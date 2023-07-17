Почему отеки начинают беспокоить во время жары
Хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов Армен Авакян рассказал, почему отёки конечностей начинают беспокоить именно летом во время жары.
Причин у этого может быть несколько: расширение сосудов, недостаточный уровень жидкости в организме, потеря натрия и калия при усиленном потоотделении, перегрев и другие, сообщил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».
Для профилактики отёков Авакян посоветовал пить больше жидкости, избегать перегрева, регулярно делать перерывы и поднимать руки вверх, чтобы избежать застоя крови.
Также врач порекомендовал заниматься физической активностью, ходьбой, употреблять больше продуктов богатых калием (фрукты, овощи, зелень) и делать массаж для улучшения кровообращения.