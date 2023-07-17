Почему отеки начинают беспокоить во время жары

Хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов Армен Авакян рассказал, почему отёки конечностей начинают беспокоить именно летом во время жары.

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Причин у этого может быть несколько: расширение сосудов, недостаточный уровень жидкости в организме, потеря натрия и калия при усиленном потоотделении, перегрев и другие, сообщил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Для профилактики отёков Авакян посоветовал пить больше жидкости, избегать перегрева, регулярно делать перерывы и поднимать руки вверх, чтобы избежать застоя крови.