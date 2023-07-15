Стоматолог рассказал об опасности виниров

Ставшие популярными среди молодежи виниры используются для коррекции различных изъянов зубов. Благодаря накладкам можно изменить их цвет, избавиться от неровностей и многое другое. Однако виниры способны нанести вред здоровью. Об этом сообщил врач-стоматолог Артем Котов.

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По словам специалиста, из-за накладок могут возникнуть сложности в лечении зубов или десен. Эксперт не рекомендует ставить виниры на здоровую эмаль, поскольку во время процедуры дантист счищает весь природный защитный слой зуба.

— Также нужно помнить, что виниры нужно будет менять. Сделав это несколько раз, можно будет заметить, что зуб истончился, — отметил Котов.