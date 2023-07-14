Когда большое количество выпитой воды может навредить здоровью
Вода может навредить здоровью, если человек при повышенном давлении будет пить ее в большом количестве, рассказала "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина.
"У человека и так повысилось давление, а он еще воды попил. Хорошо, если немного, мелкими глотками. Но когда человек выпивает несколько стаканов залпом, а у него давление и так зашкаливает, то объем циркулирующей жидкости в крови сразу возрастет. Давление еще больше повышается, и увеличивается риск инфаркта или инсульта", - пояснила врач.
Угроза создается и для людей, у которых есть проблемы с мочевыделительной системой.
По словам Соломатиной, если с почками есть проблемы, они не будут справляться с выведением жидкости из организма. Поэтому чрезмерное потребление воды приведет к риску появления тяжелых отечных состояний.