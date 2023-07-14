3 способа держать в норме уровень кортизола

Пользователи социальных сетей продолжают призывать к контролю уровня кортизола. Контент с хэштегом #cortisollevels набирает миллионы просмотров. По мнению пользователей, именно повышенный уровень гормона — причина большинства проблем со здоровьем: плохого сна, сниженного иммунитета, набора веса, высыпаний. Врачи назвали способы контролировать его, не меняя кардинально ежедневную рутину.

Этот гормон отвечает за управление стрессом. Именно кортизол при стимуляции позволяет высвобождать глюкозу, в которой нуждается наш мозг при тревоге. Нормальный уровень гормона в организме зависит от времени суток: утром, в промежутке с 6:00 до 8:00, он достигает своего пика и постепенно снижается к вечеру.