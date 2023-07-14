Чем заменить сахар: советы эндокринолога, как избежать диабета

Около 5 млн россиян уже больны сахарным диабетом, и с каждым годом их количество растет. По данным НМИЦ эндокринологии Минздрава России, в 2021 году в стране выявили 300 тысяч новых пациентов, а в 2022-м – еще 345 тысяч. Чтобы не составить им компанию, нужно, в первую очередь, снизить количество потребляемого сахара и сладкого в целом, советуют эндокринологи.

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Какие препараты помогут справиться с тягой к сладкому – читайте на «ФедералПресс».

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БАД против сладкого № 1 – пиколинат хрома

«Сама пью и рекомендую пациентам-сладкоежкам пиколинат хрома. Это добавка к пище, которая снижает тягу к сладкому», – сказала врач высшей категории, гинеколог–эндокринолог Светлана Квашнина.

Пиколинат хрома. Этот легкодоступный препарат продается в аптеках или на маркетплейсах, рецепта врача для него не нужен. Биодобавку следует пить в дозировке от 200 до 1000 мкг в день.

Микроэлемент улучшает чувствительность к инсулину – именно от этого гормона зависит уровень глюкозы в крови: хром ее снижает, а значит, предотвращает развитие сахарного диабета. Плюс хром помогает метаболизму белков и жиров, что улучшит ваше пищеварение.

РИА "ФедералПресс"

А еще хром делает работу мозга активнее, снижает уровень холестерина и способствует выработке серотонина в крови. Так что за сладким теперь не потянетесь, ведь настроение уже будет в порядке. Кстати, пиколинат хрома пьют даже спортсмены, а пышкам он поможет избавиться от лишнего веса.

Безопасные сахарозаменители

«Какую сладость вы любите больше всего? Торты? Пирожное? Мороженое? Так вот: исключаем любимый сладкий продукт из рациона полностью», – рекомендует врач-эндокринолог.

Если вредные пищевые привычки уходят с трудом, то следует воспользоваться сахарозаменителями. Врач гинеколог-эндокринолог высшей категории Людмила Пилипенко составила список безопасных для диабетиков сахарозаменителей.

1. Аллюлоза. У этого сахарозаменителя вкус и текстура сахара, но в нем всего 0,4 ккал на 1 г продукта. Этот заменитель уменьшает глюкозу в крови после еды, улучшает чувствительность к инсулину и обладает свойствами антиоксиданта.

2. Стевия. Это заменитель сахара на основе медовой травы. Она в 200–300 раз слаще, чем сахар. Стевия снижает уровень сахара в крови, предотвращает налет и кариес на зубах, улучшает работу ЖКТ и печени.

3. Эритритол, эритрит. Искусственный подсластитель является сахарным спиртом в «кристаллической форме». Эритритол менее сладкий, чем сахар, не вредит зубам и работает как антиоксидант.

4. Ксилит. Натуральный сахарозаменитель производят из овощей, фруктов, его много в ягодах, кукурузной шелухе и грибах. Ксилит является пищевой добавкой Е967, его калорийность составляет 367 ккал на 100 граммов. Ксилит полезен для здоровья зубов, не усваивается в организме и снижает уровень сахара в крови.

5. Луо хан гуо. Экстракт монк-фрукта в 10–250 раз слаще сахара. Луо хан гуо стимулирует иммунитет, тонизирует организм, улучшает работу ЖКТ и регулирует уровень сахара в крови после еды.

6. Сукралоза. Искусственный подсластитель, созданный из сахара, но в 600 раз его слаще. Сукралоза является пищевой добавкой Е955.

Сахарозаменитель признали безопасным для любых групп населения, включая людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет.

Инсулин и как с ним жить

Прежде чем констатировать у себя признаки диабета, врачи рекомендуют обстоятельно обследоваться. Эндокринологи, как правило, проверяют уровень инсулина в крови, и если он высок, то вы можете расти вширь.

Дело в том, что инсулин – это гормон, который способствует росту клеток. Избыток клеток приводит к таким заболеваниям, как:

гипертония (избыток кровяных клеток),

ожирение (повышенное количество жировой ткани),

диабет (повышенный сахар),

атеросклероз (повышенный холестерин),

рак (повышенное разрастание клеток и их превращение в злокачественные).

«Нужно, чтобы инсулин приносил нам пользу, шел на рост мышц, например, правильно функционировал в организме. Поэтому избытка инсулина в крови быть не должно», – пояснила гинеколог-эндокринолог Светлана Квашнина.

РИА "ФедералПресс"

Польза голодания

Следует учитывать тот факт, что выброс инсулина случается всякий раз, когда еда попадает в организм. Чтобы избежать увеличения инсулина в крови и снизить риск заболевания сахарным диабетом, врач рекомендует полностью исключить перекусы и перейти на инсулиноснижающий метод, который очень похож на интервальное голодание. Делать это следует постепенно, без вреда для здоровья.

Сначала нужно снизить количество приемов пищи до трех раз в день через каждые 6 часов, с 12-часовым перерывом на ночь. Лучше поесть досыта трижды в день, но без перекусов, чем постоянно снабжать желудок едой и провоцировать выброс инсулина в кровь.