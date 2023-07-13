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Сомнолог рассказал, как наладить режим сна, чтобы проще переносить понедельники

Соблюдение режима сна очень важно для здоровья. Систематичность в этом вопросе позволяет восстановить организм как физически, так и психологически.

Как наладить режим сна, чтобы проще переносить понедельники
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Эксперт по сну поделился несколькими советами, с помощью которых можно наладить режим.

  • Установите постоянное окно сна, чтобы ваш организм мог адаптироваться к определённому времени.
  • Избегайте стимуляторов, таких как кофеин, алкоголь и сахар. Они нарушают циклы и затрудняют засыпание.
  • Больше получайте солнечного света, особенно утром. Такой нехитрый приём будет поддерживать дневное бодрствование.
  • Используйте смарт-часы или трекер сна для контроля качества и времени прохождения важных стадий сна.
  • Создайте благоприятную атмосферу в спальне: поддерживайте темноту, тишину и комфортные условия.
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