Кардиологи составили меню на неделю для здорового сердца
Международная группа ученых сравнила питание 245 тысяч человек из 80 стран, чтобы вывести формулу самого здорового питания для сердца и сосудов, рассказал телеканал "Доктор".
Эксперты обобщили результаты исследования зарубежных коллег и назвали 5 важных принципов, каким должно быть идеальное меню на неделю.
- В каждый прием пищи должны входить овощи или фрукты. Самые полезные для сердца: гранат, бананы, хурма, помидоры, тыква, лук, болгарский перец.
- Два раза в день употребляем молочные продукты. Кальций и калий, входящие в их состав, защитят от гипертонии и стенокардии.
- Один раз в день дополняем диету орехами. Идеально: грецкие орехи, миндаль, фундук, кедровые орешки и фисташки. Они нормализуют артериальное давление, снижают уровень холестерина, повышают эластичность стенок сосудов.
- Три-четыре раза в неделю выбираем на гарнир бобовые. Они нормализуют уровень холестерина и защищают от воздействия свободных радикалов.
- Минимум два раза в неделю едим рыбу. Длинноцепочечные омега-3 полиненасыщеные жирные кислоты снижают риск тромбоза и улучшают кровоток. Главное - чтобы рыба не была жареной.