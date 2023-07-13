Кардиологи составили идеальное недельное меню для здоровья сердца

Группа ученых вывела формулу самого лучшего питания для здорового сердца. Они сравнили рацион 245 тысяч человек из 80 стран мира. Это помогло им создать идеальную схему, чтобы снизить риски возникновения сердечных заболеваний.

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— Каждый прием пищи должен содержать овощи или фрукты. Самые полезные для сердца: гранат, бананы, хурма, помидоры, тыква, лук и болгарский перец, — сообщил телеканал «Доктор» в Telegram-канале.

Также обязательно нужно употреблять молочные продукты. В них содержится много кальция и калия, защищающих от стенокардии и гипертонии. Один раз в день стоит есть орехи.

— Идеально: грецкие орехи, миндаль, фундук, кедровые орешки и фисташки. Они нормализуют артериальное давление, снижают уровень холестерина, повышают эластичность стенок сосудов, — говорится в посте.

Кроме того, чтобы нормализовать уровень холестерина, следует три-четыре раза в неделю есть бобовые. Два раза в семь дней надо включать в рацион рыбу. Омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в ней, снижают вероятность тромбоза и улучшают кровообращение.