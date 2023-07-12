Частная медицина: действительно ли врачи ставят «лишние» диагнозы

Сегодня практически у каждого есть возможность выбирать – обратится в государственную поликлинику или же частный медицинский центр. Их работа имеет свои особенности.

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Работа частных клиник, к сожалению, не обходится без нареканий. Основная претензия – навязывание лишних процедур, методов обследования, лекарств и даже диагнозов.

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Если разбираться подробнее, то в большинстве случаев обмана нет, но вот никто не гарантирует, что вы не окажетесь жертвой тех самых исключений из правил.

Болезнь и ее особенности

Сегодня в интернете можно найти описание любой болезни. Информация находится в свободном доступе. И, как правило, всё описание строится на основных пунктах – причины, проявления, диагностика, лечение и осложнения. И у каждого при желании есть возможность ознакомиться с примерным алгоритмом лечения, основанном на клинических рекомендациях.

Главная цель врача – облегчить проявление болезни, остановить ее прогрессию или полностью вылечить (если такое возможно) и предотвратить осложнения. Но что для этого нужно?

Конечно, в первую очередь обследование. От его качества и имеющихся возможностей зависит многое. Только в ходе обследования удается выявить стадию болезни, сопутствующие патологии. Гении клинической мысли могут выявить болезнь на самых ранних стадиях, когда лечение дает положительные результаты. Но как понять, где анализы или обследование действительно необходимы, а где лишние процедуры?

Диагностика

Пожалуй, один из самых затратных этапов лечения любой болезни. На первой консультации врач выслушает жалобы, задаст множество вопросов о состоянии здоровья, работы и другое.

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Уже на основе полученной информации можно поставить предварительный диагноз, но его подтверждение требует дополнительных методов обследования:

Лабораторные анализы крови, мочи, кала, других биологических жидкостей, мазки.

Функциональные методы обследования: инструментальные, тесты и др.

Визуальные – рентгенография, КТ, МРТ, УЗИ и др.

Согласно клиническим рекомендациям, постановка диагноза проходит по алгоритму и учитывается перечень исследований. Дополнительные исследования направлены на выявление осложнений. И все они необходимы при появлении подозрений, достаточно спросить у врача – какова цель обследования и что оно даст в каждом конкретном случае.

Назначение множества дополнительных методов обследования – в 95% случаев это не попытка обмануть пациента. Это попытка врача получить полную клиническую картину, выявить осложнения на ранних стадиях и составить план грамотного лечения, ведь нужно учесть все малейшие детали. Если, например, один врач-стоматолог перед установкой брекетов назначает аксиографию, миографию, а другой – только рентгенографию, выбирать нужно первого. В таком случае меньше вероятность осложнений, а лечение пройдет гораздо быстрее.

Постановка диагноза

Нередко можно слышать о том, что врачи ставят несуществующие диагнозы. И начинают активно их лечить. Обычно, это страшные болезни, которые пока «спят», но пациент якобы пришел вовремя и врачу удается буквально его спасти. Таким образом создаются страхи, появляются симптомы, которые ранее не существовали.

К выявлению таких ложных диагнозов назначают еще и дополнительные (дорогостоящие) методы обследования. Итог – лечение обходится в большие деньги.

Назначенные лекарства и обследование по направлению

Нередко при обследовании врач дает направление в конкретную клинику или диагностический центр. Сложилось мнение, что таким образом врач получает бонус с каждого назначенного обследования.

На самом деле, это говорит лишь о том, что у клиники заключен договор с центром и результаты обследования получают быстрее, не нужны дополнительные бумаги и методы обследования. И не более.

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Еще один распространенный миф – получение врачами бонусов за покупку медикаментов. При детальном рассмотрении и разборе ситуации можно найти множество противоречий. Например, врач выписывает препараты – обычно те, что можно купить без рецепта, фамилия врача не указана, да у пациента есть широкий выбор аптек, где можно купить конкретное лекарство. В итоге такая схема совершенно не рабочая.

Государственная поликлиника vs частный медицинский центр

Принцип работы этих учреждений имеет свои особенности. При назначении любого метода обследования в государственной клинике его нужно клинически обосновать, заполнить множество бумаг. Страховые компании, которые их оплачивают, строго контролируют этот процесс. В этом вся и проблема. Порой, при отсутствии строгих показаний врачи не назначают те или иные методы обследования. А они необходимы для выявления ранних симптомов осложнений. Поэтому диагностика может происходить гораздо позже.

Работа частных медицинских центров контролируется менее строго – только самим пациентом. Но ему порой сложно разобраться в назначениях и рекомендациях. Поэтому возникают споры, недопонимания и действительно, некоторые недобросовестные клиники могут этим пользоваться.

Но даже учитывая такие особенности, лечение в частном медицинском центре – это далеко не всегда обман и попытка врачей навязать дополнительные методы обследования.

Памятка пациентам

В случае если врачи постоянно пользуются сложной, малопонятной терминологией, без объяснений, опираются на понятия, существование которых не доказано, а именно «ауры, поля, силы и токи, энергетические потоки», да и в целом повествование больше напоминает набор слов, лучше сменить врача и проконсультироваться с другим специалистом.