Как быстро избавиться от симптомов аллергии

«Выпиваем таблетку против аллергии и исключаем красное, оранжевое, жёлтое, жирное, жареное, солёно-копченое, острое, сладкое, алкоголь. Это на самом деле дает хороший противоаллергический эффект. Также хороший противоаллергический эффект дают сорбенты. Если мы хотим от аллергии избавиться быстро, нам необходимы все три компонента. То есть мы используем антигистаминные таблетки, мы используем сорбенты, мы придерживаемся диеты. Вот тогда успех гарантирован».