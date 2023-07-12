Как быстро избавиться от симптомов аллергии
Необходимо принять антигистаминный препарат и сорбент. Если у человека есть аллергическая реакция, ему следует отказаться от жареной, солёной и копчёной пищи, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Татьяна Егорова.
«Выпиваем таблетку против аллергии и исключаем красное, оранжевое, жёлтое, жирное, жареное, солёно-копченое, острое, сладкое, алкоголь. Это на самом деле дает хороший противоаллергический эффект. Также хороший противоаллергический эффект дают сорбенты. Если мы хотим от аллергии избавиться быстро, нам необходимы все три компонента. То есть мы используем антигистаминные таблетки, мы используем сорбенты, мы придерживаемся диеты. Вот тогда успех гарантирован».
Егорова также добавила, что существуют продукты, которые помогают следить за кожей.
«Жирная рыба, авокадо — то есть все продукты, которые содержат витамины группы Е, D, помогают увлажнению кожи».