Бег босиком может привести к тяжелым заболеваниям стопы

Журнал Revista Espanola de Podologia пишет о том, что бег босиком может стать причиной тяжелых заболеваний стопы, таким как стрессовые переломы, повреждения подошвенной фасции и тендинит. Подробнее об этом поведал доктор медицинских наук Ridgewood Orthopedic Group Энди Бриф.

Эксперименты продемонстрировали, что нет доказательств того, что бег босиком имеет преимущества перед другими видами бега. Помимо бега, есть другие виды упражнений, при которых имеет смысл обойтись без обуви.

«При типичном беговом шаге в обуви точка соприкосновения с землей расположена ближе к пятке. При беге босиком точка соприкосновения больше смещается в сторону середины стопы и передней части стопы, что приводит к проблемам со стопами», – сообщил Энди Бриф.

Тесты подтвердили, что спортсмены не ощущают сильного давления на мышцы и суставы при беге босиком или в минималистичной обуви, если приземление происходит на переднюю или среднюю часть стопы, а не на пятку. Людям, которые так бегают, не нужна обувь с увеличенной пяткой. Преодолевая даже трудные маршруты в минималистичной обуви они ощущают себя комфортно.