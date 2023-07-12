Чем опасны для здоровья разные виды фастфуда

Госдума предложила Генпрокуратуре провести массовую проверку общепита и нестационарных точек питания в Москве.

© Вечерняя Москва

О том, почему фастфуд опасен для здоровья и какие последствия может спровоцировать его употребление, «Вечерняя Москва» побеседовала с врачом-гастроэнтерологом, диетологом Нурией Диановой.

Разные виды фастфуда

По ее словам, есть разные виды фастфуда. Одни приводят к более серьезным последствиям для здоровья, а другие менее опасны.

Мгновенные

Такие виды фастфуда, как рассказала врач, могут приводить к пищевым отравлениям.

— Это чаще всего шаурма или та еда, которую готовят на улице, не соблюдая при этом санитарные нормы приготовления. В этом случае повышается риск пищевых токсикоинфекций, холецистита или панкреатита, — предупредила Дианова.

Долгосрочные

Накопительный вред, по мнению специалиста, создает фастфуд, который производят сетевые места быстрого питания.

— Здесь риски заработать пищевую токсикоинфекцию минимальны, потому что все готовится с учетом стандартов санитарно-эпидемиологического контроля. Но у еды есть один серьезный недостаток — она обладает малой питательной и большой энергетической ценностью, — сказала врач.

Такая еда очень калорийная, пояснила Дианова. Один прием пищи в местах быстрого питания может обойтись в половину суточной калорийности.

— В такой еде много жиров, углеводов, также избыточное содержание соли и сахара. Но при этом минимальное количество питательных веществ, клетчатки и белка, — пояснила гастроэнтеролог.

Со временем частая замена здоровых приемов пищи на фастфуд может привести к множеству проблем.